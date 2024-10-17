Гонка за Гран-при США: Что изменилось на трассе.

В сводке FIA по гонкам в Остине сообщается о значительных изменениях на трассе по сравнению с предыдущим годом. Было отмечено, что на участках от входа в 16-й поворот до входа в третий, а также от входа в 9-й до входа в 12-й был уложен новый асфальт.

Важным обновлением является установка новых поребриков справа на девятом и 18-м поворотах, а слева на десятом повороте.

Барьеры TecPro были размещены в критических зонах, таких как вылет первого поворота, левая сторона второго, шестого и восьмого поворотов, а справа в десятом и слева на участке между 13 и 15-м поворотами.

Также было замечено уменьшение зон асфальта за апексами 6, 13, 14 и 15 поворотов до 1,5 метров для обеспечения безопасности гонщиков на трассе.

Кроме того, спрямлена бетонная стена с левой стороны на участке между 11 и 12 поворотами, что также является важным шагом в обновлении трассы для предстоящих соревнований.