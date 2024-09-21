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Квалификация к Гран При Сингапура: слово у Ландо Норриса

В Сингапуре на городской трассе прошла квалификация, которая, как всегда, оказалась ключевой сессией уик-энда. В этом году команды сделали ставку на квалификацию, несмотря на добавленную четвертую зону DRS.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
21.09.2024, 17:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

В Сингапуре на городской трассе прошла квалификация, которая, как всегда, оказалась ключевой сессией уик-энда. В этом году команды сделали ставку на квалификацию, несмотря на добавленную четвертую зону DRS.

Лидерство в тренировках удерживал Ландо Норрис, который показал отличное время, превзойдя прошлогодний рекорд поула.

На этапе в Сингапуре были привезены самые мягкие комплекты резины, но из-за скользкого асфальта многие жаловались на плохое сцепление.

В первой сессии все гонщики выезжали на мягких шинах. В ходе сессии возникли инциденты, в том числе с участием Сайнса и его срезкой первого поворота.

В результате квалификации Ландо Норрис выиграл шестой поул в карьере. Ферстаппен стартует в гонку со второго места, за Норрисом.

На стартовой решетке также будут Хэмилтон, Расселл, Пиастри и Хюлкенберг.

В финале квалификации произошел инцидент с участием Сайнса, разбившего машину. Несмотря на это, Норрис смог установить лучшее время и выиграть квалификацию.

Завтра на гонке в Сингапуре мы увидим борьбу за победу между Норрисом и Ферстаппеном, а также другие интересные поединки на трассе.

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