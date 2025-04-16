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Гран-при Саудовской Аравии: Что ждать от пресс-конференций

Участники пресс-конференций Гран При Саудовской Аравии: кто, когда и где отвечает на вопросы журналистов. FIA анонсировала расписание мероприятий.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
16.04.2025, 12:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

В официальном заявлении FIA опубликован список участников предстоящих пресс-конференций, которые пройдут в рамках Гран При Саудовской Аравии.

Первая группа гонщиков подойдет к микрофонам пресс-центра автодрома в четверг. Среди них: Оливер Берман из Haas, Габриэль Бортолето из Sauber и Алекс Элбон из Williams. Вторая тройка, которая также ответит на вопросы журналистов, включает в себя Фернандо Алонсо из Aston Martin, Айзек Хаджар из Racing Bulls и Макса Ферстаппена из Red Bull.

В пятницу на пресс-конференцию приглашены высокопоставленные руководители команд, отобранные FIA: Энди Кауэлл из Aston Martin, Фредерик Вассёр из Ferrari и Петер Байер из Racing Bulls.

А в выходные, в субботу и воскресенье, на вопросы журналистов будут отвечать лучшие гонщики дня.

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