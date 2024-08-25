Гонка в Нидерландах: команда на старте

Вчера на трассе в Монте-Карло прошли квалификационные заезды Гран При Монако. Лидером стал Ландо Норрис из команды McLaren, показав время 1:09.673.

На втором месте оказался гонщик Red Bull - Макс Ферстаппен, отстав от Норриса на 0.356 секунды, результат Ферстаппена - 1:10.029.

На третьем месте финишировал Оскар Пиастри из McLaren, результат - 1:10.172, отставание 0.499 секунды.

Четвертую позицию занял Джордж Расселл из Mercedes, показав время 1:10.244, его разница с лидером составила 0.571 секунды.

Серхио Перес из Red Bull финишировал пятым, показав время 1:10.416 (+ 0.743).

Шестое место занял Шарль Леклер из команды Ferrari, результат Леклера - 1:10.582, отставание 0.909 секунды.

Фернандо Алонсо из Aston Martin показал время 1:10.633 и финишировал на седьмой позиции, его отставание от лидера 0.960 секунды.

Лэнс Стролл также из Aston Martin занял восьмое место, результат квалификации - 1:10.857 (+ 1.184).

Пьер Гасли из Alpine финишировал девятым, результат гонщика - 1:10.977, показатель отставания от первого места 1.304 секунды.

Десятую строчку занял гонщик из команды Ferrari - Карлос Сайнс, результат испанца 1:10.914, разница с лидером 1.241 секунды.

На одиннадцатой позиции оказался Юки Цунода из команды RB, результат японца - 1:10.955.

Нико Хюлкенберг из Haas показал время 1:11.215 и занял двенадцатую строчку в квалификации.

Кевин Магнуссен, также представляющий Haas, финишировал тринадцатым, результат гонщика - 1:11.295.

Льюис Хэмилтон из Mercedes, показавший время 1:10.948, был оштрафован потерей 3 мест за инцидент во время квалификации, и был отправлен на 14 позицию.

Даниэль Риккардо из RB финишировал на 15 месте, его результат - 1:11.943.

На 16 позиции расположился гонщик Alpine - Эстебан Окон с результатом 1:11.995.

Валттери Боттас из Sauber занял 17 место, результат финна - 1:12.168.

На 18 позиции расположился Гуаньюй Чжоу из Sauber, его результат составил 1:13.261.

Логан Сарджент из Williams был провален на старте, поэтому финишировал на 19 месте, без показанного времени.

Алекс Элбон из Williams был исключён из протокола квалификации, но был допущен к старту гонки, не показав времени в квалификации.