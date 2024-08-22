Предстартовая беседа перед Гран При Нидерландов

Команды Формулы 1 готовы к возвращению на трассу после летнего перерыва. Гран При Нидерландов станет первой гонкой второй половины сезона. Гонки пройдут на трассе Зандфорт, которая всегда радует зрителей отличной атмосферой и невероятными болельщиками.

Макс Ферстаппен из команды Oracle Red Bull Racing готов начать вторую часть сезона с особенной гонки – его домашней гонки. Он отметил, что трасса узкая, но очень интересная, и надеется побороться за победу.

Серхио Перес, также из команды Oracle Red Bull Racing, отметил, что летний перерыв был важным для восстановления сил. Он также сообщил о замене своего гоночного инженера на время уик-энда.

Фредерик Вассер из команды Scuderia Ferrari подчеркнул, что трасса в Зандфорте совершенно другая по сравнению с предыдущими гонками. Он отметил важность квалификации и выразил надежду на хороший результат команды.

Ландо Норрис из команды McLaren Formula 1 Team отметил, что после отпуска он полон сил и готов к оставшимся десяти гонкам сезона. Он также отметил, что Гран При Нидерландов всегда собирает множество болельщиков и создает отличную атмосферу.

Андреа Стелла, руководитель команды McLaren Formula 1 Team, подчеркнул важность упорной работы и собранности команды во время напряженного периода с четырьмя гонками в течение пяти недель.

Тото Вольфф из команды Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team отметил, что они готовы вернуться к гонкам и продолжить прогресс, начавшийся перед летним перерывом. Он также отметил, что трасса в Зандфорте является типичной трассой старой школы и требует точного пилотирования.

Айо Комацу, руководитель команды MoneyGram Haas F1 Team, отметил, что Зандфорт - интересная и извилистая трасса с разнообразными поворотами. Он также отметил уникальную атмосферу, создаваемую голландскими болельщиками.

Даниэль Риккардо из команды Visa Cash App RB Formula One Team сообщил, что провел летний отпуск с семьей и друзьями и готов к возвращению на трассу в Зандфорте. Он выразил надежду на успешные выступления команды и борьбу за очки.

Валттери Боттас из команды Kick Sauber отметил, что провел отличный летний перерыв и чувствует себя отдохнувшим. Он выразил готовность вернуться к работе и борьбе за победу на трассе в Зандфорте.

Команды готовы к возвращению на трассу в Зандфорте и надеются на успешные выступления и борьбу за победу на первой гонке второй половины сезона Формулы 1.