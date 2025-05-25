Тройка лидеров Гран-при Монако: Норрис, Леклер, Пиастри

В Монако царит солнечная погода. Воздух прогрелся до +22…23°C, а температура трассы достигла +45…42°C.

Гонка на узкой городской трассе не оставляет возможности для обгона. В младших сериях возможна борьба на Монако, однако на широких машинах Формулы 1 обогнать соперника можно лишь на пит-стопе.

Споры о том, как сделать гонку в Монако более увлекательной, оказались бесполезными, поскольку нововведение в виде двух обязательных пит-стопов практически не повлияло на ход соревнований.

Лидировал на тренировках Шарль Леклер из Ferrari, однако в квалификации он уступил Ландо Норрису из McLaren, который также установил новый абсолютный рекорд трассы.

Несколько гонщиков были оштрафованы перед стартом. Хэмилтон потерял три позиции, Стролл - четыре, а Берману пришлось начинать гонку с десятого места из-за нарушения под жёлтыми флагами.

Первый ряд стартового поля заняли Норрис и Леклер, на втором ряду оказались Пиастри и Ферстаппен, а на третьем - Хаджар и Алонсо.

На гонке в Монако были приведены самые мягкие компаунды шин - C4, C5 и новый C6. Шины C6 вызвали некоторые нарекания, и некоторые гонщики предпочли использовать C5, которые были более стабильными.

Лидеры выбрали разные стратегии по количеству пит-стопов, что создало интересный ход гонки. Норрис, Леклер, Пиастри, Хаджар, Окон и другие гонщики стартовали на разных компаундах шин.

На 78-м круге Ландо Норрис из McLaren одержал победу на Гран При Монако, показав отличную гонку и финишировав первым. Вторым стал Шарль Леклер из Ferrari, а третьим - Оскар Пиастри из McLaren.

Следующая гонка пройдет уже на следующей неделе в Барселоне.

Вот как выглядели топ-3 гонщиков на финише: Норрис, Леклер и Пиастри.

Лучший круг установил Ландо Норрис из McLaren - 1:13.221 на 78-м круге.

Среди причин сходов гонщиков были аварии и проблемы с мотором. Например, Пьер Гасли из Alpine покинул гонку на 8-м круге после аварии, а Фернандо Алонсо из Aston Martin остановился из-за проблем с мотором на 37-м круге.