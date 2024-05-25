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Лидерство Леклера на Гран При Монако продолжается в субботу утром

Сегодня в Монако царит идеальная погода - солнечно, сухо, воздух прогрелся до +22 градусов, а температура асфальта достигла +46…47 градусов. Условия на трассе настолько благоприятные, что команды не могли не радоваться.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
25.05.2024, 14:41·3 мин
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Фото: F1news.ru

Сегодня в Монако царит идеальная погода - солнечно, сухо, воздух прогрелся до +22 градусов, а температура асфальта достигла +46…47 градусов. Условия на трассе настолько благоприятные, что команды не могли не радоваться.

Уже с самого утра в субботу гонщики активно готовились к квалификации, ибо позиция на старте в этот уик-энд играет решающую роль. В третьей тренировке гонщики совершенствовали настройки и подгоняли свои машины к идеальному состоянию перед квалификацией.

Многие участники начала сессии предпочли использовать более прочные шины, чтобы сохранить более мягкие комплекты для последующих этапов. Однако в конце тренировки многие переключились на более мягкую резину, чтобы произвести качественные отработки перед квалификацией.

На 12-й минуте тренировку пришлось приостановить из-за Лэнса Стролла, который задел барьер в Rascasse, сломав подвеску своего болида и блокируя трассу. Кроме того, Валттери Боттас оказался в трудном положении из-за этого происшествия и не смог продолжить тренировку.

Во время тренировки не обошлось и без других происшествий: Магнуссен в Mirabeau развернулся, но смог вернуться на трассу и продолжить движение, Хэмилтон и Пиастри также столкнулись с неприятностями, блокируя свои машины.

Несколько инцидентов в тоннеле вызвали беспокойство у стюардов, поскольку гонщики сбрасывали скорость, стремясь создать дистанцию между соперниками. Это поведение считалось опасным и потенциально угрожающим безопасности всех участников гонки.

Лучшее время в третьей сессии показал Шарль Леклер, проехав круг за 1:11.369. Результаты оказались настолько плотными, что сразу 15 гонщиков оказались в пределе одной секунды. Квалификация обещает быть захватывающей и непредсказуемой!

Согласно результатам третьей тренировки, Леклер оказался на первом месте, за ним следовали Ферстаппен и Хэмилтон. Вот полный список результатов:

ПилотКомандаВремяРазницаКруги
1. Ш.ЛеклерFerrari1:11.369-26
2. М.ФерстаппенRed Bull1:11.566+0.19727
3. Л.ХэмилтонMercedes1:11.710+0.34125
4. О.ПиастриMcLaren1:11.901+0.53225
5. C.ПересRed Bull1:11.923+0.55424
6. Д.РасселлMercedes1:11.968+0.59933
7. К.СайнсFerrari1:11.979+0.61026
8. Л.НоррисMcLaren1:11.988+0.61924
9. Ю.ЦунодаRB1:11.991+0.62227
10. Ф.АлонсоAston Martin1:12.087+0.71825
11. П.ГаслиAlpine1:12.144+0.77526
12. А.ЭлбонWilliams1:12.180+0.81124
13. Н.ХюлкенбергHaas1:12.192+0.82324
14. К.МагнуссенHaas1:12.216+0.84731
15. Л.СтроллAston Martin1:12.331+0.96225
16. Э.ОконAlpine1:12.472+1.10325
17. Л.СарджентWilliams1:12.703+1.33421
18. Д.РиккардоRB1:12.829+1.46028
19. Г.ЧжоуSauber1:13.830+2.46128
20. В.БоттасSauber1:26.364+14.9952

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