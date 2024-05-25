Лидерство Леклера на Гран При Монако продолжается в субботу утром

Сегодня в Монако царит идеальная погода - солнечно, сухо, воздух прогрелся до +22 градусов, а температура асфальта достигла +46…47 градусов. Условия на трассе настолько благоприятные, что команды не могли не радоваться.
Уже с самого утра в субботу гонщики активно готовились к квалификации, ибо позиция на старте в этот уик-энд играет решающую роль. В третьей тренировке гонщики совершенствовали настройки и подгоняли свои машины к идеальному состоянию перед квалификацией.
Многие участники начала сессии предпочли использовать более прочные шины, чтобы сохранить более мягкие комплекты для последующих этапов. Однако в конце тренировки многие переключились на более мягкую резину, чтобы произвести качественные отработки перед квалификацией.
На 12-й минуте тренировку пришлось приостановить из-за Лэнса Стролла, который задел барьер в Rascasse, сломав подвеску своего болида и блокируя трассу. Кроме того, Валттери Боттас оказался в трудном положении из-за этого происшествия и не смог продолжить тренировку.
Во время тренировки не обошлось и без других происшествий: Магнуссен в Mirabeau развернулся, но смог вернуться на трассу и продолжить движение, Хэмилтон и Пиастри также столкнулись с неприятностями, блокируя свои машины.
Несколько инцидентов в тоннеле вызвали беспокойство у стюардов, поскольку гонщики сбрасывали скорость, стремясь создать дистанцию между соперниками. Это поведение считалось опасным и потенциально угрожающим безопасности всех участников гонки.
Лучшее время в третьей сессии показал Шарль Леклер, проехав круг за 1:11.369. Результаты оказались настолько плотными, что сразу 15 гонщиков оказались в пределе одной секунды. Квалификация обещает быть захватывающей и непредсказуемой!
Согласно результатам третьей тренировки, Леклер оказался на первом месте, за ним следовали Ферстаппен и Хэмилтон. Вот полный список результатов:
|Пилот
|Команда
|Время
|Разница
|Круги
|1. Ш.Леклер
|Ferrari
|1:11.369
|-
|26
|2. М.Ферстаппен
|Red Bull
|1:11.566
|+0.197
|27
|3. Л.Хэмилтон
|Mercedes
|1:11.710
|+0.341
|25
|4. О.Пиастри
|McLaren
|1:11.901
|+0.532
|25
|5. C.Перес
|Red Bull
|1:11.923
|+0.554
|24
|6. Д.Расселл
|Mercedes
|1:11.968
|+0.599
|33
|7. К.Сайнс
|Ferrari
|1:11.979
|+0.610
|26
|8. Л.Норрис
|McLaren
|1:11.988
|+0.619
|24
|9. Ю.Цунода
|RB
|1:11.991
|+0.622
|27
|10. Ф.Алонсо
|Aston Martin
|1:12.087
|+0.718
|25
|11. П.Гасли
|Alpine
|1:12.144
|+0.775
|26
|12. А.Элбон
|Williams
|1:12.180
|+0.811
|24
|13. Н.Хюлкенберг
|Haas
|1:12.192
|+0.823
|24
|14. К.Магнуссен
|Haas
|1:12.216
|+0.847
|31
|15. Л.Стролл
|Aston Martin
|1:12.331
|+0.962
|25
|16. Э.Окон
|Alpine
|1:12.472
|+1.103
|25
|17. Л.Сарджент
|Williams
|1:12.703
|+1.334
|21
|18. Д.Риккардо
|RB
|1:12.829
|+1.460
|28
|19. Г.Чжоу
|Sauber
|1:13.830
|+2.461
|28
|20. В.Боттас
|Sauber
|1:26.364
|+14.995
|2