Лидерство Леклера на Гран При Монако продолжается в субботу утром

Сегодня в Монако царит идеальная погода - солнечно, сухо, воздух прогрелся до +22 градусов, а температура асфальта достигла +46…47 градусов. Условия на трассе настолько благоприятные, что команды не могли не радоваться.

Уже с самого утра в субботу гонщики активно готовились к квалификации, ибо позиция на старте в этот уик-энд играет решающую роль. В третьей тренировке гонщики совершенствовали настройки и подгоняли свои машины к идеальному состоянию перед квалификацией.

Многие участники начала сессии предпочли использовать более прочные шины, чтобы сохранить более мягкие комплекты для последующих этапов. Однако в конце тренировки многие переключились на более мягкую резину, чтобы произвести качественные отработки перед квалификацией.

На 12-й минуте тренировку пришлось приостановить из-за Лэнса Стролла, который задел барьер в Rascasse, сломав подвеску своего болида и блокируя трассу. Кроме того, Валттери Боттас оказался в трудном положении из-за этого происшествия и не смог продолжить тренировку.

Во время тренировки не обошлось и без других происшествий: Магнуссен в Mirabeau развернулся, но смог вернуться на трассу и продолжить движение, Хэмилтон и Пиастри также столкнулись с неприятностями, блокируя свои машины.

Несколько инцидентов в тоннеле вызвали беспокойство у стюардов, поскольку гонщики сбрасывали скорость, стремясь создать дистанцию между соперниками. Это поведение считалось опасным и потенциально угрожающим безопасности всех участников гонки.

Лучшее время в третьей сессии показал Шарль Леклер, проехав круг за 1:11.369. Результаты оказались настолько плотными, что сразу 15 гонщиков оказались в пределе одной секунды. Квалификация обещает быть захватывающей и непредсказуемой!

Согласно результатам третьей тренировки, Леклер оказался на первом месте, за ним следовали Ферстаппен и Хэмилтон. Вот полный список результатов: