Гран-при Канады: Описание трассы и статистика

В 2024 году Канада снова примет этап Формулы 1 - Гран При Канады. Гонка пройдет на трассе Circuit Gilles Villeneuve, длина которой составляет 4361 метр. Гонщики должны будут преодолеть 70 кругов, что составит общую дистанцию в 305.270 км. Соревнования пройдут с 7 по 9 июля 2024 года.

История канадской гонки насыщена трагедиями и триумфами. Здесь невозможно предсказать победителя, часто на верхние ступени подиума поднимаются неожиданные гонщики, а лидеры чемпионата не всегда имеют успех.

Канадская трасса требует от пилотов хорошего торможения, но не так требовательна к аэродинамике. Подвеска машины должна быть мягкой для эффективного прохождения поребриков и жесткой для быстрой смены направления движения в шиканах. Поиск оптимального баланса и настроек занимает много времени.

Гран При Канады известен также своей переменчивой погодой. Условия на трассе могут быстро меняться, что создает дополнительные сложности для гонщиков.

Руководитель гоночной бригады Ferrari, Диего Иоверно, отметил, что этап в Канаде отличается особенным подходом к логистике. Часть оборудования доставляется морем, а нагрузка на команду не так велика, как на других заокеанских Гран При.

Гонщики будут использовать комплекты шин С3, С4 и С5, которые являются самыми мягкими в ассортименте Pirelli. По мнению Марио Изолы, представителя Pirelli, эти шины будут использоваться в квалификации и гонке.

Гран При Канады 2024 года будет интересным вызовом для гонщиков. Канада славится своим прекрасным городом Монреалем и гостеприимством его жителей. Большинство команд считает этот этап одним из любимых в сезоне.

В прошлом году на Гран При Канады лучшие результаты показали гонщики Red Bull, Mercedes и Alfa Romeo. Валттери Боттас из команды Alfa Romeo показал лучшее время на первой тренировке, Льюис Хэмилтон из Mercedes - на второй тренировке, Макс Ферстаппен из Red Bull - на третьей тренировке и в квалификации. Серхио Перес из Red Bull показал лучший круг в гонке.

Расписание Гран При Канады 2024 года выглядит следующим образом:

7 июля 2024 года: Первая тренировка - 20:30 - 21:30

7 июля 2024 года: Вторая тренировка - 00:00 - 01:00

8 июля 2024 года: Третья тренировка - 19:30 - 20:30

8 июля 2024 года: Квалификация - 23:00 - 00:00

9 июля 2024 года: Гонка - 21:00 - 23:00

На Гран При Канады каждый год выдаются комплекты шин для команд. В этом году команды получат комплекты шин C3, C4 и C5.

Достижения действующих гонщиков на Гран При Канады:

Фернандо Алонсо - 18 участий, 88 очков, 1018 пройденных кругов, 103 лучших круга, 5 подиумов и 2 победы.

Льюис Хэмилтон - 14 участий, 215 очков, 840 пройденных кругов, 354 лучших круга, 8 подиумов и 7 побед.

Нико Хюлькенберг - 11 участий, 34 очка и 667 пройденных кругов.

Серхио Перес - 11 участий, 35 очков и 629 пройденных кругов.

Даниэль Риккардо - 10 участий, 66 очков, 524 пройденных круга, 3 лучших круга, 2 подиума и 1 победа.

Валттери Боттас - 9 участий, 92 очка, 627 пройденных кругов, 2 лучших круга, 4 подиума и 1 победа.

Макс Ферстаппен - 7 участий, 87 очков, 427 пройденных кругов, 123 лучших круга, 3 подиума и 2 победы.

Карлос Сайнс - 7 участий, 35 очков и 414 пройденных кругов.

Кевин Магнуссен - 7 участий, 2 очка и 481 пройденный круг.

Лэнс Стролл - 5 участий, 7 очков и 278 пройденных кругов.

Шарль Леклер - 4 участия, 38 очков и 277 пройденных кругов.

Эстебан Окон - 4 участия, 22 очка и 277 пройденных кругов.

Пьер Гасли - 4 участия, 4 очка и 276 пройденных кругов.

Джордж Расселл - 3 участия, 12 очков и 191 пройденный круг.

Алекс Албон - 3 участия, 6 очков и 199 пройденных кругов.

Ландо Норрис - 3 участия и 148 пройденных кругов.

Гуанью Чжоу - 2 участия, 4 очка и 139 пройденных кругов.

Юки Цунода - 2 участия и 117 пройденных кругов.

Оскар Пиастири - 1 участие и 70 пройденных кругов.

Логан Сарджент - 1 участие и 6 пройденных кругов.

Кевин Магнуссен отметил, что гонка в Монреале является одним из любимых этапов для гонщиков. Трасса сочетает в себе городские и стационарные характеристики и представляет интересный вызов.

В истории Гран При Канады было много разных победителей. В 2023 году победителями гонки стали гонщики из команды Red Bull - Макс Ферстаппен и из команды Alfa Romeo - Валттери Боттас.

Гран При Канады - это не только гонка, но и большое спортивное событие, которое привлекает внимание множества болельщиков со всего мира. Этот этап является одним из самых зрелищных в календаре Формулы 1.