Гран При Эмилии-Романьи: Успешное завершение гоночного уик-энда

На Гран При Майами произошло множество интересных событий. Ландо Норрис набрал впечатляющие 700 очков, Гуанью Чжоу выступил на 50 Гран При, а Шарль Леклер заработал 50 очков в спринте. Гуанью Чжоу также занял 40-е место в гонке, а Юки Цунода заработал очки на 20 Гран При.

Red Bull Racing одержал победу в спринте 10 раз, а Honda RBPT выиграла 20 раз квалификацию.

Что может произойти на Гран При Эмилии-Романьи? Джордж Расселл может лидировать на 700 км, если продержится впереди шесть кругов. Шарль Леклер может пролидировать 400 кругов, а Серхио Перес - 400 кругов. Пьер Гасли заработает 400 очков, финишировав седьмым, а Кевин Магнуссен - 200 очков, став третьим. Лэнс Стролл выступит на 150 Гран При, а Эстебан Окона может пролидировать 100 кругов.

А вот Серхио Перес побывает на подиуме 40 раз, Нико Хюлкенберг сходит с дистанции 40 раз, а Макс Ферстаппен и Валттери Боттас станут 30 раз вторыми. Льюис Хэмилтон дополнит свою коллекцию хет-триков до 20, а Валттери Боттас заработает 20 очков за лучший круг.

Alpine заработает 450 очков, если получит лишь одно очко, а Mercedes примет участие в 450 Гран При. Ferrari выиграет 250 раз квалификацию и дополнит свою копилку хет-триков до 90 раз. Alpine пролидирует 70 кругов, а Mercedes одержит 60 победных дублей.

RB заработает 20 очков, если наберет одно очко, Aston Martin пролидирует 10 кругов, а один из гонщиков финиширует на 10 подиуме.

Отличные результаты ждут Honda RBPT - 40 подиумов. Немцы могут лидировать на 11000 кругов, американцы заработают 1000 очков, если Логан Сарджент финиширует десятым. Датчане получат 200 очков, если Кевин Магнуссен станет третьим, а французы заработают 80 раз поул.

Канадцы оказываются на 40 подиумах, немцы лидируют от старта до финиша 40 раз, а канадцы пролидируют 40 кругов. Американцы заработают 40 очков за поул, испанцы покажут лучший круг 30 раз, а монегаски - 10 раз.

Финны совершат хет-трик 10 раз. Будем следить за развитием событий!