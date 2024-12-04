Гран-при Абу-Даби: Что изменится на трассе и в зонах DRS

Накануне Гран При Абу-Даби в FIA объявили о важных изменениях на трассе Яс-Марина. Организаторы подтвердили новое расположение двух независимых зон DRS.

В этом году по сравнению с предыдущим сезоном трасса претерпела несколько изменений. Например, высота сетчатых ограждений у третьего поворота увеличена до 3,5 метров слева, а полоса травы справа от четвертого поворота была заменена на асфальт. Также искусственная трава была убрана с первого и четвертого поворотов справа, а также с седьмого поворота слева.

Особое внимание было уделено безопасности гонщиков. На одиннадцатом повороте протяженность рельса безопасности увеличена на четыре метра для обеспечения более эффективной эвакуации в случае необходимости. Кроме того, все камеры наблюдения CCTV были заменены на новые модели.

Необходимо отметить, что на трассе в Абу-Даби по-прежнему остались две зоны DRS, но с изменениями. Длина первой зоны DRS была сокращена на 50 метров по сравнению с прошлым сезоном. Точка замера интервала первой зоны DRS теперь находится за 250 метров до пятого поворота, активация DRS случится через 260 метров после него.

Что касается второй зоны DRS, то здесь также были внесены изменения. Точка замера интервала находится через 50 метров после седьмого поворота, а активация DRS произойдет через 165 метров после этого поворота.