Пилоты McLaren убеждены: «Будем сражаться за победы»

Оскар Пиастри и Ландо Норрис выразили уверенность в большом потенциале болида MCL40, отметив, что в течение сезона у McLaren появятся шансы побороться за победы.

На данный момент после трёх завершённых этапов сезона доминируют гонщики Mercedes. В Австралии и Китае команда оформила победные дубли, а в Японии Оскару Пиастри удалось занять второе место, уступив лишь сопернику из Mercedes.

«Я верю в нашу команду, в то, что мы отыграемся и будем регулярно бороться за победы в этом сезоне, – отметил Оскар в интервью пресс-службе McLaren. – На третьем этапе чемпионата, хотя под конец дистанции мы всё-таки отстали от лидера, но смогли превысить собственные изначальные ожидания. И если бы не автомобиль безопасности, то, вероятно, могли бы претендовать на победу.»

Пиастри также подчеркнул, что для регулярной борьбы в лидирующей группе потребуется серьёзная работа, однако команда способна сократить отставание от Mercedes за счёт темпов модернизации техники. По его мнению, McLaren уже доказала, что способна переломить ход событий, и сейчас коллектив находится в лучшей позиции, чем в прошлых сезонах, в частности, чем в 2024 году.

Оскар отметил, что полностью доверяет команде и убеждён, что коллектив приложит максимум усилий для борьбы за победы. Он выразил заинтересованность в том, чтобы увидеть, каких результатов удастся достичь по итогам сезона.

Ландо Норрис также поддержал оптимистичный настрой напарника. Он подчеркнул, что у McLaren есть все шансы провести сильный сезон, даже если старт выдался не таким успешным, как хотелось бы. По его словам, команда остаётся мотивированной и по-прежнему нацелена на борьбу за чемпионский титул.

Норрис отметил, что команда не планирует преждевременно переключаться на подготовку к 2027 году и намерена сосредоточиться на текущем сезоне. Он напомнил, что ранее McLaren уже демонстрировала способность прибавлять по ходу чемпионата, выходя на высокие позиции к его завершению. По мнению Ландо, коллектив стал сильнее по сравнению с 2023 и 2024 годами.

Пилот подчеркнул, что команда приобрела ценный опыт и уверена в своих действиях. Несмотря на ожидаемую большую работу впереди, в McLaren готовы к новым вызовам.