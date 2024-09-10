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Ромен Дюма продемонстрировал, что способен сделать минивэн Ford Galaxie

Даже для такого изысканного события, как Goodwood Revival, St. Mary's Trophy — это нечто особенное.
РедакцияР
Редакция
10.09.2024, 08:31·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Даже для такого изысканного события, как Goodwood Revival, St. Mary's Trophy — это нечто особенное. Гонка для «седанов» начала 1960-х годов представляет собой захватывающее шоу, где можно увидеть Mini Cooper, итальянские спорткары, Lotus Cortina и Jaguar Mk II.

А еще в этом списке присутствует Ford Galaxie 500.

По словам комментатора, Дюма почти не смог попасть на Revival в этом году. Но в последний момент появился шанс, и его доставили на самолете за день до мероприятия.

Дюма стартовал с 29-й позиции, так как не смог пройти квалификацию, но продемонстрировал поразительную скорость во время 25-минутной гонки. Это его любимая трасса, на которой он побеждал в 2022 году.

St. Mary's Trophy — это отличная возможность увидеть сильные стороны разных автомобилей. Mini обладают отличной управляемостью, Alfa и Cortinas — импульсивные, а Jaguar Mk II — настоящие мускул-кары. Но на трассе Гудвуда Ford Galaxie 500, под управлением Дюма, показывает на что способен.

Недавно на "Фестивале скорости" в Гудвуде был представлен уникальный Lanzante McLaren P1. В рамках события была показана версия McLaren P1 Spider, разработанная Lanzante. Этот спорткар, первый из пяти запланированных к производству, вернулся в этом году, чтобы принять участие в гонках по восхождению на холм.

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