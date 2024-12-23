Соревнование между двумя мирами. Глава 1. Часть 1

В межсезонье мы рассказывали о прошлых Гран При, представляли гонки Ferrari и даже публиковали романы наших читателей. Сегодня начинаем серию публикаций романа "Гонка двух миров". Это вымышленная история, которая не имеет отношения к реальным событиям. Обложку нарисовала Александра Иваницкая.

Глава 1. Загадка на пару трубок. Часть первая

Старший инспектор полиции графства Нортгемптоншир Роберт Ричардс получил очередное дело. Он был отправлен в городок Джевелрок для расследования ограбления. Хотя гонка, которая должна была проходить в Джевелроке, состоится только через три месяца, начальство решило, что это достаточно серьезное событие, чтобы привлечь старшего инспектора.

Прибыв в городок, Роберт осмотрел место преступления - номер в гостинице. Внутри он обнаружил беспорядок и выпавшие на пол бумаги с чертежами. Интересно, что вор не стал обыскивать комнату и ушел, оставив только разорванный кошелек. Это указывало на то, что его целью были не деньги, а что-то другое.

Роберт начал свое расследование с допроса потерпевшего, инженера Харриса. Тот рассказал, что после работы на автодроме вернулся в гостиницу и оставил деловые бумаги в номере. После посещения паба, он вернулся в номер и обнаружил, что его атаковали сзади и он потерял сознание. Когда он пришел в себя, у него пропал кошелек.

Роберт осмотрел номер, но ничего необычного не нашел, кроме бумаг и чертежей. Он решил, что нужно проверить преступников в городке и персонал гостиницы. Подозрения Роберта укрепились, когда в гостинице был найден кошелек Харриса. Роберт пришел к выводу, что преступник не является местным жителем и специально выбрал Харриса в качестве жертвы.

Сержант Вуд и констебль Моррис были назначены на проверку местных преступников и персонала гостиницы. Роберт также решил отправиться на автобусной станции, чтобы найти новоприбывшего человека, который мог быть причастным к ограблению. Вместе с сержантом Вудом он отправился на станцию, чтобы начать свое расследование.

Так началась гонка Роберта Ричардса за преступником, который украл не только кошелек, но и документы, которые могут быть очень ценными. Будет ли Роберту удачно раскрыть это дело? И что ждет его в этом увлекательном романе?

Продолжение следует...