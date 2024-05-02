Компания Globant стала официальным партнёром Формулы 1

Перед стартом Гран При Майами обнародована новость: аргентинская компания в сфере информационных технологий Globant стала официальным партнером Формулы 1. Стороны заключили долгосрочное соглашение, в соответствии с которым компания будет предоставлять свои разработки и техническую поддержку, включая внедрение инновационных решений для более оперативного информирования болельщиков о происходящем на трассе.

Джонни Хауорт, занимающийся коммерческими партнёрствами в Формуле 1, прокомментировал данное партнерство: "Сотрудничество с компанией Globant позволит нам поднять цифровой опыт на новый уровень, что безусловно отразится на впечатлениях болельщиков и команд. Формула 1 всегда выделялась своим стремлением к инновациям, и данное союз позволит использовать передовые технологии для создания по-настоящему незабываемых моментов для поклонников автоспорта".