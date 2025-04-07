Плюсы и минусы внедорожника Tank 400, выделенные главредом "ЗР"

Эксперт обратил внимание на особенности китайского рамного внедорожника Land Cruiser Prado. Tank 400, согласно автопроизводителю, конкурирует с Mitsubishi Pajero Sport и Land Rover Defender (а точнее, не намерен уступать).

У "четырехсотого" присутствует рама, жесткий задний мост на пружинах и раздаточная коробка с понижающей передачей, что ранее можно было видеть на Tank 500. В качестве двигателя предлагается 2-литровая "четверка" E20NA мощностью 245 л.с. Эксперты полагают, что выбор двигателя обусловлен его совместимостью с 9-ступенчатой АКПП Hycet, похожей на мерседесовскую 9G-Tronic. Ожидаемый ресурс двигателя - около 300 000 километров.

В салоне автомобиля установлен большой центральный экран, однако основное управление функциями сосредоточено на длинном ряде традиционных кнопок. Руль выполнен в классическом стиле, без излишеств и модных украшений.

Фото: Carsweek.ru

Согласно эксперта, в поведении на дороге "китаец" напоминает "Прадо". Однако в сравнении с Tank 500, "четырехсотый" движется более жестко и менее комфортно.

Tank 400 успешно справился с ледяным участком, не уступая Toyota. Вопрос о надежности остается открытым и требует времени для ответа. Впечатления от китайского рамного внедорожника явно не уступают японскому конкуренту. При этом стоимость таких "Танков" значительно ниже - за внедорожник в хорошей комплектации просят 6,2 миллиона.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что российская компания превратила рамный внедорожник Tank 500 в массивный бронированный автомобиль. Цена за такой максимально защищенный автомобиль составляет 17,5 миллионов рублей.