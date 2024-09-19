Цены на новый седан LADA Aura раскрыты главой АВТОВАЗа

Президент компании АВТОВАЗ Максим Соколов раскрыл подробности о цене новой модели LADA Aura в интервью для издания «РБК». Серийное производство бизнес-седана, старт которого запланирован на сентябрь, обойдется покупателям в более чем 3 млн рублей.

Глава предприятия поделился впечатлениями от тест-драйва автомобиля, отметив его современный дизайн и комфорт. По словам Соколова, LADA Aura даже превосходит Toyota Camry по уровню комфорта заднего ряда пассажиров. В то же время, руководитель подтвердил, что ведется работа над более доступной версией седана, предназначенной для использования в такси с изменениями в интерьере и аудиосистеме.

Новинка LADA Aura оснащена 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л.с. и автоматической коробкой передач. Салон автомобиля выполнен из российской натуральной кожи, установлена премиальная аудиосистема. Планируется выпустить около 3 тысяч таких машин до конца 2024 года.

Максим Соколов также не исключил возможности выделения модели Aura в отдельный суббренд. По мнению специалистов завода, название новинки выбрано удачно, отражая связь с различными ассоциациями, включая «Аурус», Аврору и понятие ауры как особого пространства. Кроме того, на платформе Vesta ведется разработка нового кроссовера, который будет принадлежать к классу B+.