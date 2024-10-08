ГК «РОЛЬФ» рассказала о планах провести IPO и представила обновлённую стратегию развития компании

Обновлённая стратегия развития ГК «РОЛЬФ» предполагает экспансию

в регионы. Так, в дополнение к Москве и Санкт-Петербургу «РОЛЬФ» планирует открытие дилерских центров ещё в 11 субъектах Российской Федерации.

Компания планирует стать публичной и провести IPO, поскольку стратегия развития ГК «РОЛЬФ» предполагает значительные инвестиции в развитие экосистемы сервисов. IPO позволит крупнейшему автодилеру планомерно реализовывать свою стратегию роста и продемонстрирует прозрачность и устойчивость бизнеса.

«Все, что связано с безопасным и комфортным владением автомобилем, должно быть и будет в “РОЛЬФе”. Наша экосистема даст каждому клиенту полный спектр услуг: от заказа машины под индивидуальные потребности до технического обслуживания, запчастей собственного производства, такси, машин в аренду, эвакуаторов, помощи на дорогах, тюнинга. Все это будет агрегировано на единой IT-платформе компании» - рассказал Умар Назарович Кремлёв, владелец ГК «РОЛЬФ».

В конце октября запустится направление «РОЛЬФ. Помощь на дорогах».

Кроме собственной линии эвакуаторов, компания также будет оказывать услуги по выездному сервису, включая диагностику, запуск двигателя, шиномонтаж, замену масла, заправку кондиционера, мелкий слесарный ремонт и другие виды работ.

До конца года автодилер планирует начать оказывать услуги аренды автомобилей с водителем и без, а также откроет сервис такси в Москве и Санкт-Петербурге. Обновлённая стратегия развития компании предполагает усиление позиций в сегменте премиум – автодилер представил сервис «РОЛЬФ.Заказ», позволяющий клиенту сконфигурировать и получить любой автомобиль с двухлетней гарантией, а также пожизненной поддержкой запчастями. Кроме того, копания открыла направление «РОЛЬФ.Тюнинг и детейлинг».

Автодилер также рассказал о планах по расширению ассортимента – в дилерских центрах группы компаний будут представлены не только автомобили, но и другие востребованные средства передвижения: велосипеды, квадроциклы, мотоциклы и самокаты. Все продукты и сервисы компании объединит онлайн-платформа – разработка «РОЛЬФТЕХ», собственной IT-компании в структуре группы. Это удобный маркетплейс и система самообслуживания для клиентов, а для сотрудников - единое окно для всех типов сделок, оптимизирующее бизнес-процессы. В стратегии выделяется направление развития собственного производства для обеспечения импортонезависимости.

«Нам важно стать партнером государства в деле обеспечения технологического суверенитета страны. Сейчас мы ведем активную работу по налаживанию собственного производства. Пока это линейка запасных частей, состоящая из 1500 наименований продукции. А в перспективе – существенное расширение номенклатуры запчастей и собственное производство автомобилей» - отметил Умар Назарович Кремлёв.

К новым направлениям, представленным в стратегии также, можно отнести подготовку кадров. Автодилер уже начал сотрудничество с ведущими профессионалитетами страны. Так, в рамках пресс-конференции состоялось подписание договора об организации практической подготовки студентов профильных специальностей между Группой компаний «РОЛЬФ» и Колледжем Президентской Академии РАНХиГС. Документ был подписан первым заместителем генерального директора ГК «РОЛЬФ» Светланой Викторовной Виноградовой и директором Колледжа Президентской Академии РАНХиГС Татьяной Юрьевной Шабалиной.