В 2025 году ГК «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» реализовали свыше 29 тысяч автомобилей

Суммарная выручка группы компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» по итогам прошлого года достигла 134,19 млрд рублей, охватывая все направления деятельности. Пресс-службы двух холдингов отметили, что к 1 марта 2026 года у объединённой структуры насчитывалось 54 дилерских контракта с автопроизводителями, чья продукция официально представлена на российском рынке, а также 21 сервисный договор по обслуживанию автомобилей.

В течение 2025 года «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» реализовали 29 277 автомобилей. Большая часть из них — 60,4%, что эквивалентно 17 684 новым авто. В кредит было приобретено 53% новых машин, а 44,6% сделок сопровождались программой trade-in. Средняя стоимость нового автомобиля, проданного в дилерских центрах холдингов, составила 4,73 млн рублей.

Корпоративные клиенты обеспечили 21,85% продаж, что соответствует 3 864 автомобилям от общего объема реализованных транспортных средств. В сегменте корпоративных покупателей 36,6% автомобилей были переданы в лизинг. Продажи новых автомобилей обеспечили 55,7% общей выручки — это 74,72 млрд рублей.

На автомобили с пробегом в 2025 году пришлось 11 593 сделки, что составляет 39,6% всех продаж. Кредитные программы использовались при покупке 16,2% подержанных машин. Средняя стоимость проданных автомобилей с пробегом составила 2,53 млн рублей. Выручка от этого сегмента достигла 31 млрд рублей, что эквивалентно 23,1% от совокупной выручки холдингов.

Доходы от сервисных услуг и продажи запасных частей составили 22,46 млрд рублей, а это 16,7% в структуре общей выручки. Уровень проникновения КАСКО среди новых автомобилей зафиксирован на отметке 73%. Финансовые и страховые продукты принесли 3,9 млрд рублей, что составляет 2,9% общей выручки компаний.

