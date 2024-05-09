Гиперкар RB17 совершает дебют на Фестивале скорости в Гудвуде

Red Bull Advanced Technologies и Red Bull Racing объявили о своем участии в Фестивале скорости в Гудвуде, который будет проходить с 11 по 14 июля.

Ожидается, что на данном мероприятии состоится первый показ гиперкара RB17, который был разработан известным инженером Эдрианом Ньюи и способен достигать скорости до 350 км/ч. В общей сложности будет выпущено всего 50 экземпляров данной модели.

Кроме того, организаторы сообщили, что команда также привезет на Фестиваль скорости автомобили прошлых лет, которые примут участие в различных программах и мероприятиях.

Кристиан Хорнер, исполнительный директор Oracle Red Bull Racing и Red Bull Advanced Technologies, поделился мнением о предстоящем мероприятии: "Мы несказанно рады впервые представить RB17 публике именно на Фестивале скорости в Гудвуде. Этот гиперкар сочетает в себе удивительную инженерию и уникальный дизайн. Мы вложили все наше знание и опыт в создание этого идеального автомобиля".