Мнение Гида ван дер Гарде о действиях Эстебана Окона

В подкасте DRS бывший гонщик Формулы 1 Гидо ван дер Гарде высказал свои комментарии относительно поведения Эстебана Окона во время Гран При Монако, где произошло столкновение с напарником.

Гидо ван дер Гарде отметил: «Окон поступил глупо. Команда, однако, смогла восстановить машину Пьера Гасли благодаря остановке гонки красными флагами. В случае, если в руководстве примут решение о наказании Эстебана и лишат его возможности участвовать в следующем этапе, это будет серьезным ударом для него, хотя, вероятно, до этого не дойдет».

Эксперт напомнил о происшествии с Максом Ферстаппеном в Бразилии в 2018 году, отметив, что и в том случае поведение Окона было неоправданным.

«Представьте себя на брифинге перед стартом гонки, где обсуждается стратегия. Что здесь главное? "Мы стартуем с десятой и одиннадцатой позиций. Давайте сегодня заработаем очки, которые нам так нужны! Для этого важно поддерживать друг друга. Кто впереди, тот и имеет приоритет". И что делает Окон? Увидев возможность обогнать Гасли, он сразу же пытается это сделать. Это действительно глупо. Важно работать сообща, учитывая, что внутри команды и так не все гладко».

Эксперт заключил, что Окон не склонен к коллективной игре и иногда проявляет неприятное поведение. Однако, преодолев эти черты, он может стать сильным гонщиком в будущем.