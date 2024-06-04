GEELY OKAVANGO FLAGSHIP: Весенний «бегемотик» - тест-драйв CARS.RU

«ДЖИЛИ» позиционирует автомобиль, как большой семейный кроссовер. Он обеспечивает комфорт и в рутинных поездках, и в путешествиях. Семь мест для всей семьи.
Почему Окаванго (Okavango) и что это означает? Мы с коллегами из редакции cars.ru не очень сильны в китайском языке, однако у нас есть свои соображения по этому поводу. Okavango мы считаем третьей моделью в «африканской» цепочке названий Geely после Geely Tugella и Geelly Mondjaro. Если Тугела, находящийся на одноименной реке на востоке ЮАР, является одним из двух самых высоких водопадов в мире наряду с венесуэльским А́нхель, Керепакупаи-Меру, то Монджаро мы позиционируем с высочайшим стратовулканом Африки, находящимся на северо-востоке Танзании, с высочайшей точкой континента (5895 м над уровнем моря.
Окаванго же - Четвёртая по длине речная система в Южной Африке. Течёт на юго-восток 1600 км. Она берёт своё начало в Анголе, где она называется Кубанго. Южнее по ней проходит часть границы между Анголой и Намибией, после чего река течёт по территории Ботсваны.
Внешний вид автомобиля как будто специально подчеркивает схожесть с бегемотиком и отражает в некотором виде, болотный характер. Дизайн Geely Okavango отвечает всем современным тенденциям, внушает уверенность и привлекает внимание на дороге. Решётка радиатора, выполненная в концепции «ледяной водопад», подчеркивает солидность автомобиля. Линзованные светодиодные фары, подчёркнутые сверху ходовыми огнями с тремя сегментами, повышают безопасность движения ночью и в плохую погоду. Световой рисунок задней части подчеркивает индивидуальность Okavango. Яркие светодиодные фонари способствуют безопасному передвижению в любую погоду и в любое время дня и ночи.
Интерьер Geely Okavango имеет выверенный и сбалансированный дизайн. Высококачественный мягкий пластик и экокожа обеспечивают максимум комфорта при каждой поездке. Большая панорамная крыша даёт много света в салоне, а двухзонный климат-контроль с отдельными воздуховодами для второго и третьего рядов сидений создает комфортную атмосферу для всех пассажиров. Возможность складывать сиденья во множестве разных конфигураций позволяет найти идеальный вариант расположения пассажиров и груза в зависимости от ситуации.
Современный 4-цилиндровый турбированный двигатель объёмом 2,0 литра развивает мощность до 200 л.с. и крутящий момент до 325 Н∙м. Он разработан совместно шведскими и китайскими инженерами Geely. За счёт применённых технологий разгон с места до 100 км/ч у нового Geely Okavango составляет 9,6 с. При таком динамическом потенциале двигатель достаточно экономичен – в смешанном цикле расход топлива составляет 7,7 л/100 км. «Движок» заводской серии JLH-4G20TDB ранее уже был опробован Geely на моделях Tugella и Atlas.
Автоматическая 7-ступенчатая преселективная коробка передач с двумя мокрыми сцеплениями и масляным охлаждением (7DCT) быстро и точно переключает передачи, что обеспечивает динамичный разгон и плавное замедление. Этот инновационный агрегат отличается высокой надежностью и обеспечивает экономию топлива. При помощи специального селектора на центральной консоли можно выбрать, впрочем, как и большинства конкурентов, подходящий режим движения - Комфортный, Экономичный, Спортивный.
Высокий уровень пассивной безопасности достигнут благодаря широкому применению высокопрочной стали в силовой структуре кузова. Во всех комплектациях Geely Okavango оборудован современными системами пассивной безопасности: 6 подушек безопасности, трёхточечные ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями нагрузки, функция предупреждения о непристёгнутых ремнях спереди и сзади, крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на боковых сиденьях 2-го ряда, «детский» замок на задних дверях. С точки зрения активной безопасности тестируемая модель имеет усовершенствованное, комфортно настроенное шасси с задней многорычажной независимой подвеской, а также современным комплексом управления тормозной системой, включающим в себя следующие системы:
- Электронная система курсовой устойчивости (ESС)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD)
- Система предотвращения опрокидывания (ARP)
- Система сигнализации при экстренном торможении (ESS)
- Система помощи при экстренном торможении (EBA)
- Система помощи при старте на подъеме (HАC)
- Система помощи при движении под уклон (HDC)
Автомобиль постоянно контролирует пространство в слепых зонах по обеим сторонам. Продвинутая программа мониторинга опасности столкновения передает предупредительный звуковой сигнал и световой сигнал на интегрированном в зеркала индикаторе. Если в слепой зоне обнаружится движущийся объект, то система предупредит об опасности при открывании дверей перед выходом из автомобиля (DOW), поможет при выезде задним ходом с парковки (RCTA) и при смене полосы движения (LCA), а также предупредит наезд сзади (RCW), превентивно просигнализировав автомобилю, быстро приближающемуся сзади.
Большой ультратонкий сенсорный дисплей высокого разрешения мультимедийной системы c диагональю 12,3” отличается современной графикой и быстродействием, а также высокой четкостью. Проекция смартфона, система камер кругового обзора с функцией «прозрачное шасси», управление климатом, музыкой и приложениями собраны в один простой и интуитивно понятный интерфейс. На сенсорном дисплее мультимедиа «зеркально» отображается экран мобильного телефона, что позволяет пользоваться всеми его приложениями, включая навигаторы. А если телефон базируется на платформе Android, на дисплее Geely Okavango дублируется сенсорное управление командами и функциями смартфона. Как и в большинстве моделей подобного класса, автомобиль оснощен функцией беспроводной зарядки смартфона.
Сиденья Okavango имеют обивку из приятной на ощупь экокожи чёрного цвета с перфорацией и коричневой строчкой. Также в верхней части сидений присутствует специальный ромбовидный узор, подчеркивающий комфорт и изящество. Сиденье водителя имеет электрорегулировки в шести направлениях, а также систему запоминания положения для двух разных водителей. Сиденье переднего пассажира имеет электрорегулировки в четырех направлениях. Для пассажиров второго ряда имеются отдельные дефлекторы системы кондиционирования, USB-порты для зарядки, а также кнопки включения подогревов двух боковых сидений. Отдельно стоит отметить Третий ряд сидений. Их можно легко сложить и разложить при необходимости. В двух отдельных креслах здесь могут с комфортом разместиться пассажиры высокого роста. Для комфортных поездок по бокам расположены отдельные воздуховоды, а также есть функция регулировки интенсивности вентиляции воздуха.
Geely Okavango хорошо подготовлен к эксплуатации в холодное время года. "Зимние" опции в данной комплектации включают и подогрел руля, и передних и задних сидений, лобового и заднего стекла, зеркал и форсунок стеклоомывателя. Тестируемый автомобиль был оснащен легкосплавными 19-ти дюймовыми дисками, системой камер кругового обзора с функцией “прозрачное шасси”, которая позволяет выводить на экран виртуальный вид под автомобилем. Модель имеет Панорамную крышу со сдвижным электрическим люком, и, кроме этого, имеет бесключевой доступ к багажнику и электропривод двери багажника.
Geely Okavango, без сомнения, не потеряется в среде конкурентов и найдет своего покупателя в данном сегменте.