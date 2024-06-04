GEELY OKAVANGO FLAGSHIP: Весенний «бегемотик» - тест-драйв CARS.RU

«ДЖИЛИ» позиционирует автомобиль, как большой семейный кроссовер. Он обеспечивает комфорт и в рутинных поездках, и в путешествиях. Семь мест для всей семьи.

Почему Окаванго (Okavango) и что это означает? Мы с коллегами из редакции cars.ru не очень сильны в китайском языке, однако у нас есть свои соображения по этому поводу. Okavango мы считаем третьей моделью в «африканской» цепочке названий Geely после Geely Tugella и Geelly Mondjaro. Если Тугела, находящийся на одноименной реке на востоке ЮАР, является одним из двух самых высоких водопадов в мире наряду с венесуэльским А́нхель, Керепакупаи-Меру, то Монджаро мы позиционируем с высочайшим стратовулканом Африки, находящимся на северо-востоке Танзании, с высочайшей точкой континента (5895 м над уровнем моря.

Окаванго же - Четвёртая по длине речная система в Южной Африке. Течёт на юго-восток 1600 км. Она берёт своё начало в Анголе, где она называется Кубанго. Южнее по ней проходит часть границы между Анголой и Намибией, после чего река течёт по территории Ботсваны.

Внешний вид автомобиля как будто специально подчеркивает схожесть с бегемотиком и отражает в некотором виде, болотный характер. Дизайн Geely Okavango отвечает всем современным тенденциям, внушает уверенность и привлекает внимание на дороге. Решётка радиатора, выполненная в концепции «ледяной водопад», подчеркивает солидность автомобиля. Линзованные светодиодные фары, подчёркнутые сверху ходовыми огнями с тремя сегментами, повышают безопасность движения ночью и в плохую погоду. Световой рисунок задней части подчеркивает индивидуальность Okavango. Яркие светодиодные фонари способствуют безопасному передвижению в любую погоду и в любое время дня и ночи.

Интерьер Geely Okavango имеет выверенный и сбалансированный дизайн. Высококачественный мягкий пластик и экокожа обеспечивают максимум комфорта при каждой поездке. Большая панорамная крыша даёт много света в салоне, а двухзонный климат-контроль с отдельными воздуховодами для второго и третьего рядов сидений создает комфортную атмосферу для всех пассажиров. Возможность складывать сиденья во множестве разных конфигураций позволяет найти идеальный вариант расположения пассажиров и груза в зависимости от ситуации.

Современный 4-цилиндровый турбированный двигатель объёмом 2,0 литра развивает мощность до 200 л.с. и крутящий момент до 325 Н∙м. Он разработан совместно шведскими и китайскими инженерами Geely. За счёт применённых технологий разгон с места до 100 км/ч у нового Geely Okavango составляет 9,6 с. При таком динамическом потенциале двигатель достаточно экономичен – в смешанном цикле расход топлива составляет 7,7 л/100 км. «Движок» заводской серии JLH-4G20TDB ранее уже был опробован Geely на моделях Tugella и Atlas.

Автоматическая 7-ступенчатая преселективная коробка передач с двумя мокрыми сцеплениями и масляным охлаждением (7DCT) быстро и точно переключает передачи, что обеспечивает динамичный разгон и плавное замедление. Этот инновационный агрегат отличается высокой надежностью и обеспечивает экономию топлива. При помощи специального селектора на центральной консоли можно выбрать, впрочем, как и большинства конкурентов, подходящий режим движения - Комфортный, Экономичный, Спортивный.

Высокий уровень пассивной безопасности достигнут благодаря широкому применению высокопрочной стали в силовой структуре кузова. Во всех комплектациях Geely Okavango оборудован современными системами пассивной безопасности: 6 подушек безопасности, трёхточечные ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями нагрузки, функция предупреждения о непристёгнутых ремнях спереди и сзади, крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на боковых сиденьях 2-го ряда, «детский» замок на задних дверях. С точки зрения активной безопасности тестируемая модель имеет усовершенствованное, комфортно настроенное шасси с задней многорычажной независимой подвеской, а также современным комплексом управления тормозной системой, включающим в себя следующие системы:

Электронная система курсовой устойчивости (ESС)

Антипробуксовочная система (TCS)

Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD)

Система предотвращения опрокидывания (ARP)

Система сигнализации при экстренном торможении (ESS)

Система помощи при экстренном торможении (EBA)

Система помощи при старте на подъеме (HАC)

Система помощи при движении под уклон (HDC)

Автомобиль постоянно контролирует пространство в слепых зонах по обеим сторонам. Продвинутая программа мониторинга опасности столкновения передает предупредительный звуковой сигнал и световой сигнал на интегрированном в зеркала индикаторе. Если в слепой зоне обнаружится движущийся объект, то система предупредит об опасности при открывании дверей перед выходом из автомобиля (DOW), поможет при выезде задним ходом с парковки (RCTA) и при смене полосы движения (LCA), а также предупредит наезд сзади (RCW), превентивно просигнализировав автомобилю, быстро приближающемуся сзади.

Большой ультратонкий сенсорный дисплей высокого разрешения мультимедийной системы c диагональю 12,3” отличается современной графикой и быстродействием, а также высокой четкостью. Проекция смартфона, система камер кругового обзора с функцией «прозрачное шасси», управление климатом, музыкой и приложениями собраны в один простой и интуитивно понятный интерфейс. На сенсорном дисплее мультимедиа «зеркально» отображается экран мобильного телефона, что позволяет пользоваться всеми его приложениями, включая навигаторы. А если телефон базируется на платформе Android, на дисплее Geely Okavango дублируется сенсорное управление командами и функциями смартфона. Как и в большинстве моделей подобного класса, автомобиль оснощен функцией беспроводной зарядки смартфона.

Сиденья Okavango имеют обивку из приятной на ощупь экокожи чёрного цвета с перфорацией и коричневой строчкой. Также в верхней части сидений присутствует специальный ромбовидный узор, подчеркивающий комфорт и изящество. Сиденье водителя имеет электрорегулировки в шести направлениях, а также систему запоминания положения для двух разных водителей. Сиденье переднего пассажира имеет электрорегулировки в четырех направлениях. Для пассажиров второго ряда имеются отдельные дефлекторы системы кондиционирования, USB-порты для зарядки, а также кнопки включения подогревов двух боковых сидений. Отдельно стоит отметить Третий ряд сидений. Их можно легко сложить и разложить при необходимости. В двух отдельных креслах здесь могут с комфортом разместиться пассажиры высокого роста. Для комфортных поездок по бокам расположены отдельные воздуховоды, а также есть функция регулировки интенсивности вентиляции воздуха.

Geely Okavango хорошо подготовлен к эксплуатации в холодное время года. "Зимние" опции в данной комплектации включают и подогрел руля, и передних и задних сидений, лобового и заднего стекла, зеркал и форсунок стеклоомывателя. Тестируемый автомобиль был оснащен легкосплавными 19-ти дюймовыми дисками, системой камер кругового обзора с функцией “прозрачное шасси”, которая позволяет выводить на экран виртуальный вид под автомобилем. Модель имеет Панорамную крышу со сдвижным электрическим люком, и, кроме этого, имеет бесключевой доступ к багажнику и электропривод двери багажника.

Geely Okavango, без сомнения, не потеряется в среде конкурентов и найдет своего покупателя в данном сегменте.