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Geely Monjaro снова вошел в ТОП-5 самых популярных моделей в категории внедорожников в апреле.

Кроссовер Geely Monjaro попал в топ-5 на российском рынке SUV. Haval Jolion лидирует. Результаты продаж апреля 2025 года.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
07.05.2025, 10:01·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Важная новость для автомобильной индустрии: кроссовер Geely Monjaro признан одним из самых популярных на российском рынке. По данным агентства «АВТОСТАТ», в апреле 2025 года было продано 2 710 новых экземпляров этой модели.

Этот успех еще более впечатляет, учитывая что Geely Monjaro впервые за последние 6 месяцев вошел в ТОП-5 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников SUV на российском рынке.

Лидером рейтинга остается кроссовер Haval Jolion, который реализовал 5 522 автомобиля в апреле. На втором месте с результатом в 4 129 проданных единиц находится Chery Tiggo 7 PRO Max. Следом за ними идут две модели внедорожников LADA Niva Travel (3 127 шт.) и LADA Niva Legend (2 941 шт.). Замыкает пятерку лучших кроссоверов Geely Monjaro с результатом в 2 710 проданных машин.

В ТОП-10 также вошли Belgee X50 (2 705 шт.), Haval M6 (2 607 шт.), Chery Tiggo 4 PRO (2 253 шт.), Chery Tiggo 4 (2 198 шт.) и Changan UNI-S/CS55 Plus (2 071 шт.)

Если вы хотите узнать больше подробностей о текущей ситуации на автомобильном рынке России, ознакомьтесь с соответствующим разделом на нашем сайте.

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Авторынок россии (274)Легковые автомобили (270)Продажи (483)Внедорожники (81)Suv (136)Кроссоверы (150)Модели-лидеры (109)Geely (177)Geely Monjaro (11)Топ-10 (41)

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