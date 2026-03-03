Geely EX5 EM-i — лидер продаж среди гибридов в России по итогам трех месяцев

В частности, согласно данным от аналитического агентства АВТОСТАТ, в феврале было зарегистрировано 552 экземпляра, включая автомобили, ввезенные в Россию путем параллельного импорта (в Китае модель носит название Geely Galaxy Starship 7 EM-i). В общей сложности с декабря 2025 года, когда стартовали официальные продажи Geely EX5 EM-i в России, и по февраль текущего года на учет в ГИБДД встали 2 946 гибридных кроссоверов марки. Успех новинки обусловлен оптимальными потребительскими качествами в сочетании с технологичностью и богатым оснащением.

Подключаемый гибридный кроссовер Geely EX5 EM-i разработан на основе глобальной электрической архитектуры Geely (Global Electric Architecture). Новинка полностью адаптирована к локальным условиям, включая полный зимний пакет, и предлагает обширный набор самых современных систем безопасности. Ее ключевое преимущество — гибридная система EM-i параллельно-последовательного типа, отличающаяся высокой адаптивностью для автомобилей разных классов. Максимальный запас хода Geely EX5 EM-i может достигать 943 км по циклу Всемирной гармонизированной процедуры испытаний легковых автомобилей WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure), при этом продолжать движение возможно даже при полностью разряженной батарее.

Силовая установка Geely EX5 EM-i включает в себя двигатель внутреннего сгорания. Новый атмосферный ДВС рабочим объемом 1,5 литра и мощностью 99 л. с. отличается экономичностью и работает в паре с автоматической гибридной трансмиссией с электромотором (E-DHT) 11-в-1, которая оснащена высокотехнологичным гибридным электроприводом. Максимальная мощность электродвигателя составляет 218 л. с., а максимальный крутящий момент — 262 Н·м. Кроссовер оснащается надежной литий-железо-фосфатной тяговой батареей LiFePO4 емкостью 18,4 кВт·ч.

Geely EX5 EM-i доступен в специализированных дилерских центрах Geely в двух версиях: Про/Pro и Макс/Max. Цены на гибридный кроссовер начинаются от 3 419 990 рублей с учетом специальных предложений.