Geely EX5 EM-i — лидер продаж среди гибридов в России по итогам трех месяцев

По итогам трех месяцев Geely EX5 EM-i занял первое место в рейтинге самых популярных гибридных автомобилей, представленных в России.
Редакция
03.03.2026, 17:11·2 мин
Фото: предоставлено пресс-службой

В частности, согласно данным от аналитического агентства АВТОСТАТ, в феврале было зарегистрировано 552 экземпляра, включая автомобили, ввезенные в Россию путем параллельного импорта (в Китае модель носит название Geely Galaxy Starship 7 EM-i). В общей сложности с декабря 2025 года, когда стартовали официальные продажи Geely EX5 EM-i в России, и по февраль текущего года на учет в ГИБДД встали 2 946 гибридных кроссоверов марки. Успех новинки обусловлен оптимальными потребительскими качествами в сочетании с технологичностью и богатым оснащением. 

Подключаемый гибридный кроссовер Geely EX5 EM-i разработан на основе глобальной электрической архитектуры Geely (Global Electric Architecture). Новинка полностью адаптирована к локальным условиям, включая полный зимний пакет, и предлагает обширный набор самых современных систем безопасности. Ее ключевое преимущество — гибридная система EM-i параллельно-последовательного типа, отличающаяся высокой адаптивностью для автомобилей разных классов. Максимальный запас хода Geely EX5 EM-i может достигать 943 км по циклу Всемирной гармонизированной процедуры испытаний легковых автомобилей WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure), при этом продолжать движение возможно даже при полностью разряженной батарее.

Geely_EX5_EM-i_01.jpg

Силовая установка Geely EX5 EM-i включает в себя двигатель внутреннего сгорания. Новый атмосферный ДВС рабочим объемом 1,5 литра и мощностью 99 л. с. отличается экономичностью и работает в паре с автоматической гибридной трансмиссией с электромотором (E-DHT) 11-в-1, которая оснащена высокотехнологичным гибридным электроприводом. Максимальная мощность электродвигателя составляет 218 л. с., а максимальный крутящий момент — 262 Н·м. Кроссовер оснащается надежной литий-железо-фосфатной тяговой батареей LiFePO4 емкостью 18,4 кВт·ч. 

Geely EX5 EM-i доступен в специализированных дилерских центрах Geely в двух версиях: Про/Pro и Макс/Max. Цены на гибридный кроссовер начинаются от 3 419 990 рублей с учетом специальных предложений.

Geely_EX5_EM-i_03.jpg

Китайские автомобили (863)Гибриды (124)Geely ex5 em-i (10)

