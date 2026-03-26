Жители России потратили в феврале 496 млрд рублей на приобретение автомобилей с пробегом — Газпромбанк Автолизинг

В феврале россияне увеличили траты на «свежие» автомобили с пробегом

Вторичный рынок легковых автомобилей в России продемонстрировал заметные изменения по итогам февраля. Наиболее существенно выросли расходы на машины возрастом до 5 лет: на их приобретение россияне потратили 113,8 млрд рублей, что на 11% превышает показатель января. В результате доля данных автомобилей в общей структуре финансовых вложений выросла с 19,8% до 22,9%.

В то же время, на автомобили в возрасте от 5 до 9 лет россияне потратили 182,6 млрд рублей, что на 3% меньше, чем месяцем ранее. Однако их доля в общем объеме расходов незначительно увеличилась — с 36,3% до 36,8%. Самое ощутимое снижение пришлось на сегмент «старых» автомобилей (старше 10 лет). В феврале на них было потрачено 200 млрд рублей, что на 12% меньше по сравнению с январем. Их доля в структуре финансовой емкости рынка сократилась с 43,9% до 40,3%.

Старые машины по-прежнему лидируют по количеству продаж

Несмотря на рост вложений в «свежие» машины, основную долю рынка по-прежнему удерживают автомобили старше 10 лет. В феврале было реализовано 285,3 тыс. таких машин, что составляет 69,3% от общего объема вторичного рынка. На долю автомобилей от 5 до 9 лет пришлось 84,4 тыс. проданных единиц, а на самые новые (до 5 лет) — 42,2 тыс. автомобилей.

Японские бренды наращивают позиции

Среди брендов только японские производители смогли увеличить свою долю в финансовой емкости рынка. В феврале на подержанные автомобили японских марок было потрачено 149,9 млрд рублей, что на 10% больше, чем в январе. Это обеспечило рост их доли с 26,4% до 30,2%.

В то же время показатели других сегментов снизились. На приобретение подержанных европейских машин россияне потратили 167,2 млрд рублей (33,7% рынка). Расходы на «корейцев» составили 65 млрд рублей (13,1%), а на «китайцев» — 45,4 млрд рублей (9,1%). Наибольшее снижение затрат зафиксировано в сегменте китайских автомобилей — минус 19% за месяц.

Сумма, потраченная на автомобили отечественных марок с пробегом, составила 44,5 млрд рублей, что эквивалентно 9% от общего объема рынка. Меньше всего россияне потратили на подержанные автомобили американских марок — 23,1 млрд рублей, или 4,6% всех расходов.

По количеству продаж лидируют японские автомобили с пробегом

В феврале автомобили японских брендов заняли первую строчку по объему продаж на вторичном рынке: было реализовано 111,9 тыс. единиц. Далее следуют отечественные автомобили с пробегом (105,5 тыс. штук), европейские (88,1 тыс.), корейские (53,1 тыс.), американские (28,5 тыс.) и китайские автомобили (22,9 тыс.).

Сегмент кроссоверов и внедорожников немного сдал позиции

Кроссоверы и внедорожники по-прежнему формируют большую часть финансовой емкости рынка — на них приходится 51,5% всех трат, или 255,8 млрд рублей. Однако по сравнению с январем их доля сократилась почти на два процентных пункта (с 53,4%).

Заметно снизилась и доля расходов на автомобили В-класса: теперь на них приходится 14,5% рынка (72,2 млрд рублей). В то же время выросла доля С-класса — с 9,4% до 10,5% (52,1 млрд рублей). Остальные сегменты не достигли отметки в 50 млрд рублей, но стоит отметить рост доли MPV и А-класса как минимум в два раза — до 4,2% и 1% соответственно.

Наибольшие объемы реализации — у машин В-класса

В феврале самыми продаваемыми на вторичном рынке стали автомобили В-класса, их было реализовано 140,7 тыс. единиц. На втором месте — кроссоверы и внедорожники с 119,9 тыс. проданных машин. В сумме эти два сегмента занимают более 63% рынка. Доля С-класса составила 15,3% (63 тыс. единиц). Остальные сегменты не преодолели рубеж в 10%.

Финансовая емкость — это сумма, которую россияне в совокупности потратили на приобретение подержанных легковых автомобилей в течение месяца. Она рассчитывается исходя из средней стоимости предложений на рынке и количества совершенных покупок за отчетный период.