Первый сверхдешевый автомобиль России собирают в Калининграде

В России был запущен официальный сайт нового автомобильного бренда Eonyx, сообщает «Автотор». Под этим лейблом калининградский завод начнет выпускать две модели компактных электрокаров. В линейке будут представлены пассажирский Eonyx M2 и грузовой Eonyx Profi/Cargo.

Обе новинки успешно прошли обязательную сертификацию как квадрициклы категории L7, утверждает «Газета.ru». Автомобилям будет установлен двигатель мощностью до 15 кВт (20 л.с.). Они также будут оснащены мотоциклетными номерными знаками. Для управления этими транспортными средствами потребуются права категории «B».

Эти небольшие машины могут успешно использоваться в городских службах, курьерских службах, на промышленных объектах, в гостиницах, аэропортах и других местах.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что в апреле в нескольких регионах России начали предоставлять самые крупные скидки на подержанные автомобили.