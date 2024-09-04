Газели и Соболи будут иметь бесключевой доступ.

Автоконцерн «Современные транспортные технологии» объявил о внедрении инновационной системы бесключевого доступа на популярные автомобили Газель NN и Соболь NN. Эти модели, выпуск которых начался летом 2024 года, обзаведутся передовой технологией. Согласно информации от пресс-службы ГК «СТТ», заинтересованные клиенты могут заказать данную опцию и на более ранние версии автомобилей.

Для открытия автомобиля владельцу достаточно будет нажать кнопку на дверной ручке. Важно помнить, что для срабатывания ключ-брелока необходимо находиться в пределах 0,8 метра от машины. При этом всегда есть возможность воспользоваться обычным ключом – механизмы замков также будут функционировать.

Система бесключевого доступа в кабине водителя станет стандартным оборудованием на моделях Газель NN и Соболь NN. В дальнейшем планируется расширение функционала на грузовой отсек автомобилей.

Если ключ остался в салоне или одна из дверей осталась открытой, то автомобиль будет автоматически разблокирован. Этот момент будет сопровождаться миганием поворотников – четыре коротких вспышки.

Не следует забывать, что с началом производства летом текущего года Газель NN и Соболь NN получили дизельный двигатель семейства G 2.5 объемом 2,5 литра. Благодаря новой силовой установке с увеличенным крутящим моментом в 420 Нм, динамические характеристики автомобилей претерпели изменения. Улучшилась динамика разгона на 15%, а мощность моторов увеличилась на 7%, оставаясь при этом в пределах 150 л.с., что имеет значение для налогов.