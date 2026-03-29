Гасли: "Рад, что смог удержать позицию в борьбе с Ферстаппеном"

Этап чемпионата Формулы 1 в Японии ознаменовался для команды Alpine третьим подряд результативным выступлением. Пьер Гасли вновь принес очки команде, завершив гонку на седьмой позиции. Этот результат позволил Alpine сравняться по очкам с Red Bull Racing, и теперь обе команды ведут борьбу за пятое место в зачете Кубка конструкторов.

Франко Колапинто финишировал шестнадцатым, став невольным участником инцидента с Оливером Берманом. Во время одного из эпизодов гонки, когда Берман пытался обогнать замедлившегося Колапинто, он вылетел с трассы.

Пьер Гасли, занявший седьмое место, отметил, что гонка была напряженной с самого старта и до финишного флага. Он выразил удовлетворение итоговой позицией, подчеркнув, что команда проделала отличную работу.

Гасли выделил две ключевые фазы гонки — до и после появления на трассе автомобиля безопасности. По его словам, нынешний сезон отличается насыщенностью событиями, поэтому появление реального или виртуального автомобиля безопасности стало ожидаемым элементом стратегической борьбы.

После рестарта Гасли пришлось выдерживать давление со стороны Макса Ферстаппена на протяжении 25 кругов. По его признанию, обороняться от четырехкратного чемпиона мира было непросто, однако ему удалось сохранить позицию и заработать ценные очки для команды.

Пилот отметил, что проведенный уик-энд был для Alpine позитивным, а отставание от лидирующих команд оказалось не столь существенным. Гасли добавил, что автомобиль обладает прочной основой, и команда сохраняет мотивацию, продолжая работать над сокращением отставания от соперников.

Франко Колапинто, завершивший гонку на 16-м месте, признался, что для него этот Гран-при был очень длинным и разочаровывающим. На протяжении большей части дистанции он находился позади другой машины, видя перед собой только ее заднее антикрыло.

Колапинто хорошо стартовал, сумел отыграть несколько позиций на первом круге и оказался в непосредственной борьбе с гонщиками Racing Bulls, претендуя на попадание в очковую зону. После пит-стопа Оливера Бермана команда Колапинто среагировала, что позволило ему сохранить позицию впереди соперника. Несколько кругов спустя Берман попытался атаковать, но на повороте Spoon оказался вне трассы, пролетев по траве мимо аргентинского пилота.

Позже, просматривая повтор, Колапинто обратил внимание на значительную разницу в скорости между болидами, что, по его мнению, связано с особенностями нынешнего поколения машин. Он выразил удовлетворение тем, что Берман не пострадал в аварии.

Появление автомобиля безопасности произошло в неудачный для Alpine момент, в результате чего Колапинто потерял несколько позиций. По его словам, именно в этот отрезок он боролся с Лиамом Лоусоном и рядом других гонщиков, которые впоследствии смогли заработать очки.

Пилот подчеркнул необходимость улучшения результатов по субботам, чтобы повысить шансы в воскресных гонках. Сейчас команда намерена использовать текущий перерыв для работы на базе в Энстоуне, чтобы вернуться на следующем этапе в Майами еще более конкурентоспособной.