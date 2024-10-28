Гасли: Я был близок к опасной ситуации в первом повороте

Пилот команды Alpine, Пьер Гасли, завершил Гран При Мексики на десятой позиции, что принесло команде первый очковый результат с гонки в Нидерландах. Его напарник по команде, Эстебан Окон, финишировал на тринадцатой строчке.

Пьер Гасли заявил, что доволен заработанным очком и отметил, что это был хороший результат для команды. Пилот подчеркнул важность подтверждения скорости после успешной квалификации и выразил радость, что они смогли финишировать в десятке. Гасли также упомянул о близком контакте с другой машиной во время старта, отметив, что ему повезло избежать серьёзных последствий и смог сосредоточиться на достижении максимального результата.

Пилот поделился планами на ближайшие гонки, уточнив, что команде предстоит улучшить гоночный темп. Он выразил оптимизм относительно предстоящих стартов и сказал, что готов к новым вызовам.

Эстебан Окон охарактеризовал прошедшую гонку как сложную и длинную. Пилот подчеркнул сложность старта с пит-лейна, однако отметил несколько удачных сражений, благодаря которым он смог подняться на тринадцатое место. Однако это не хватило для того, чтобы заработать очки.

Он также отметил, что команда должна улучшить свои показатели перед следующим этапом в Бразилии. Окон подчеркнул, что есть время поработать над слабыми местами, чтобы максимизировать результат на грядущем уик-энде с гонкой Sprint, где будет две возможности для заработка очков.