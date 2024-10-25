Альфонсо Гасли приобрел команду по падел-теннису

Пьер Гасли стал владельцем команды по падел-теннису и выставит её на турнир Hexagon Cup, который пройдет в Мадриде в начале следующего года.

Пьер Гасли сообщил о своем новом статусе: «У меня хорошие новости. Недавно я стал владельцем команды по падел-теннису, она заявлена на Hexagon Cup — это новое соревнование, стартовавшее в прошлом году в Мадриде.

В списке участников громкие имена: Лео Месси, Энди Маррей, Рафа Надаль – у них и у многих других свои команды. Будет интересно и волнительно сразиться с ними. Событие запланировано на конец января следующего года. Пьер выразил надежду увидеть всех желающих на этом турнире.

Однако сам Гасли не планирует принимать участие в матчах. В его команде будут выступать опытные профессионалы, а формат турнира предполагает участие как профессиональных игроков, так и любителей, включая молодежь. В общей сложности в команде будет восемь спортсменов. Пьер намерен поддержать свою команду, присутствуя на соревнованиях».