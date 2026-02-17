Гасли: "Не пропустите старт в Мельбурне!"

Пьер Гасли выразил мнение, что старт первой гонки сезона может преподнести неожиданные сюрпризы и не исключил вероятность аварий на трассе.

Пилот отметил: «Советую поставить будильник на пораньше, чтобы не проспать старт. Это старт может войти в историю. Сам я пока не представляю, как всё пройдёт, но это определенно будет сложнее, чем раньше».

Гасли также подчеркнул, что старт — лишь один из множества моментов, которые могут повлиять на исход гонки. Он добавил, что на Гран-при Австралии основное внимание стоит уделять надёжности техники и стремиться добраться до финиша, поскольку современные болиды отличаются особой сложностью.