Гасли: "Не пропустите старт в Мельбурне!"

Пьер Гасли предупреждает о возможных авариях на старте первой гонки сезона Формулы-1 в Австралии и подчеркивает важность надёжности машин.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
17.02.2026, 17:21·1 мин
Фото: F1news.ru

Пьер Гасли выразил мнение, что старт первой гонки сезона может преподнести неожиданные сюрпризы и не исключил вероятность аварий на трассе.

Пилот отметил: «Советую поставить будильник на пораньше, чтобы не проспать старт. Это старт может войти в историю. Сам я пока не представляю, как всё пройдёт, но это определенно будет сложнее, чем раньше».

Гасли также подчеркнул, что старт — лишь один из множества моментов, которые могут повлиять на исход гонки. Он добавил, что на Гран-при Австралии основное внимание стоит уделять надёжности техники и стремиться добраться до финиша, поскольку современные болиды отличаются особой сложностью.

