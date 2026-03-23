Гасли: "Гонка в Сузуке на этих автомобилях — это захватывающий вызов"

Команда Alpine F1 возвращается на знаменитую трассу в Сузуке с оптимистичным настроем перед предстоящим Гран При Японии. За два первых этапа нового сезона заводской коллектив Renault уже заработал 10 очков, что составляет почти половину прошлогоднего результата за весь чемпионат.

Пьер Гасли отметил, что возвращение после гонки с достойным количеством очков вызывает положительные эмоции. По словам пилота, Alpine демонстрировала хорошие позиции с самого начала уик-энда в Китае, однако, по его мнению, при более удачном стечении обстоятельств команда могла рассчитывать на больший успех. Тем не менее, полученный опыт должен помочь в следующих этапах сезона. Гасли подчеркнул, что если даже после удачного уик-энда есть ощущение недовольства, это свидетельствует о правильном настрое коллектива. Пилот также выразил надежду на успешное выступление в Японии, особенно учитывая, что Сузука является одной из его любимых трасс. Он напомнил, что в 2017 году выступал здесь в серии Super Formula, а также признался в любви к Токио и японской культуре. По его словам, гонка на нынешних болидах в Сузуке будет настоящим испытанием, но команда готова к трудностям и надеется показать достойный темп перед апрельским перерывом в чемпионате.

Франко Колапинто поделился своими впечатлениями от недавнего этапа в Шанхае, где ему удалось заработать для Alpine первое очко в сезоне. Пилот подчеркнул, что в гонке было много интересной борьбы, и добавил, что рассчитывал на больший результат, ведь потенциал машины позволял добиться большего. Колапинто отметил явный прогресс команды с начала сезона и разницу между этапами в Мельбурне и Шанхае. По его словам, на прошлой неделе он провёл время на базе команды в Энстоуне, работал на симуляторе и разделил радость первых успехов с коллективом. Пилот впервые в карьере выступит в Японии и с нетерпением ждёт дебюта на трассе Сузука, предвкушая новые задачи по настройке машины и рассчитывая развить успехи первых этапов.

Стив Нильсен, управляющий директор Alpine F1, заявил, что команда покидала Китай с приподнятым настроением, несмотря на лёгкое разочарование результатом. Руководитель подчеркнул, что за прошедший уик-энд Alpine заработала девять очков, а обе машины впервые с 2024 года финишировали в призовой десятке. Нильсен отметил, что коллектив должен гордиться проделанной работой на старте сезона, хотя команда осознаёт, что могла добиться большего, учитывая проблемы у соперников. По его словам, в Энстоуне царит боевой дух, что было заметно по настроению сотрудников на базе, и все настроены на дальнейшие успехи.

Нильсен также добавил, что удержаться на конкурентном уровне и раскрыть потенциал машины — непростая задача, однако команда активно работает над техническими новинками. Он отметил, что соперники не отстают в развитии своих болидов, поэтому Alpine предстоит приложить максимум усилий, чтобы опередить их. По словам управляющего директора, коллектив готов к новым вызовам на трассе в Сузуке и полон решимости продолжить успешную серию выступлений, пополнив копилку очков в чемпионате.