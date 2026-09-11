Будущее Chery: стремительно развивающийся китайский бренд планирует выпустить четыре новые модели

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Китайский бренд Chery намерен ускорить стремительный рост на британском рынке. В числе четырех новых моделей компания представит полностью электрический автомобиль, а также адаптирует свои машины к вкусам британских покупателей.

Бренд семейных кроссоверов, амбассадорами которого стали спортивные знаменитости Sir Mo Farah и Peter Crouch, вышел на рынок Великобритании 12 months ago. За это время было зарегистрировано более 29,000 автомобилей. Такой результат немного превысил объем продаж сестринского бренда Jaecoo за его первый год работы в стране. Основным фактором успеха Jaecoo 7 стали доступные автомобили, напоминающие Range Rover.

Chery также воспользовалась результатами работы третьего бренда — Omoda — и Jaecoo. Они сформировали британскую структуру компании и привлекли внимание крупных дилерских групп, что помогло Chery расширить сеть до более чем 100 retailers.

“The next thing is to make sure we keep growing,” said Farrell Hsu, Chery UK country manager at a London briefing. “We want to bring many electrified vehicles to the UK, including Super Hybrid and [pure] EV. We will invest more: next year you will see a new EV.”

За пределами Великобритании Chery предлагает широкий выбор электромобилей — от компактных городских моделей до автомобиля под маркой Chery, созданного на базе Omoda 5. В линейке также есть eQ7 — обтекаемый среднеразмерный кроссовер с запасом хода 318-mile в Китае.

Среди готовых моделей наиболее подходящим вариантом для британского рынка выглядит заднеприводный eQ7. При этом его дизайн скорее соответствует стилистике Omoda, чем традиционному облику внедорожников Chery. Кроме того, модель была представлена three years ago, что по китайским меркам жизненного цикла автомобилей считается значительным сроком.

Впрочем, будущий электромобиль может оказаться как совершенно новой моделью, так и электрической версией уже существующего автомобиля. Дополнительные подробности ожидаются на продуктовом саммите в ближайшие недели.

Фото: autoexpress

Расширение линейки Chery Super Hybrids

Более двух третей автомобилей Chery в Великобритании оснащены системой Super Hybrid. Она объединяет экономичный бензиновый двигатель с турбонаддувом, два электромотора и разработанную компанией three-speed automatic transmission. Эта силовая установка используется как в обычных гибридных, так и в подключаемых гибридных версиях.

Возможность продолжительной езды на электротяге помогла Chery Tiggo 8 продемонстрировать высокую эффективность в большом тесте подключаемых гибридов Auto Express. Farrell Hsu намерен и дальше развивать это преимущество бренда.