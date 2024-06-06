Будущие электрические Lamborghini не будут имитировать автомобили с двигателями внутреннего сгорания

Электрические Ламборгини и более продвинутые гибриды уже на подходе. Но случится ли это раньше или позже, пока остается неопределенностью, но известно, что суперкар-бренд не собирается просто заменить бензин на электроэнергию и идти дальше, как если бы ничего не изменилось.

Об этом говорит недавний отчет Top Gear с участием главного технического директора Lamborghini Рувена Мора. Он подробно говорит о характере в будущем, где звук двигателя и связь с механической коробкой передач отсутствуют. Чтобы заполнить этот пробел, он говорит, что компании, такие как Lamborghini, должны быть прогрессивными в поиске новых способов заинтересовать людей автомобилями. По его мнению, безумное ускорение просто недостаточно.

Фото: Motor1.com

"Характер определяется другими вещами", - сказал он Top Gear. "Я думаю, у нас есть несколько крутых идей. В следующем году или два мы продемонстрируем наши мысли. Это далеко от времени разгона от 0 до 100 км/ч. Это не то, что приносит удовольствие".

Это смелое заявление, учитывая, что практически каждый смотрит на ускорение как на ключевой показатель производительности. И автопроизводители обожают хвастаться быстрыми временами - чем быстрее вы едете, тем увлекательнее поездка. Электрические двигатели с мгновенным крутящим моментом превосходны в предоставлении ошеломляющего ускорения, но Мор считает, что прямолинейная скорость без звука двигателя - это имитация того, что уже было сделано. Он предвидит будущее, где преимущества электрической энергии используются иначе для создания волнения.

Это означает управляемость. И мы уже видели некоторые примеры этого в действии с другими автопроизводителями. Mercedes-Benz и Rivian оба привлекли внимание своими "танковыми поворотами" - вращение электроприводных колес в противоположных направлениях для поворота автомобиля на месте. Векторизация крутящего момента существует уже десятилетиями, но мгновенная реакция электрических двигателей открывает новые возможности.

Мор не предлагает никаких подробностей о том, над чем работает Lamborghini. Вместо этого он предполагает, что технология активного колесного крепления компании в сочетании с мгновенным управлением мощностью через электродвигатели могут привести к новому уровню маневренности. Предположительно, это не означает, что Ламборгини сможет делать "танковые повороты".

Увидим ли мы некоторые из этих сверхманевренных возможностей в новом гибридном Lambo при замене Huracan? Мы узнаем об этом в августе, когда новый гибридный Lambo дебютирует в конце этого года.