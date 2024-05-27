ТРИ САМЫХ ДЕШЕВЫХ В ОБСЛУЖИВАНИИ АВТОМОБИЛЯ ИЗ КИТАЯ: НОВОСТИ В МИРЕ АВТОBILEЙ

В интервью для «Российской газеты» директор по сервису площадки для продажи автомобилей Fresh Александр Носко выделил китайские автомобили, которые являются наиболее выгодными владениями для российских водителей.

По мнению эксперта, в этом году наибольшую экономию можно ожидать от кроссоверов Haval F7, Chery Tiggo 7 Pro и Geely Coolray. Расходы на первые три технические обслуживания этих автомобилей составляют около 33,5 тыс., 40 тыс. и 45 тыс. рублей соответственно.

Согласно Носко, среди основных затрат владельцев китайских машин стоит выделить расходы на запчасти и расходники. В 2023 году здесь произошло увеличение цен на 17 процентов.

Однако, несмотря на увеличение стоимости, данные детали по-прежнему остаются доступнее, чем автомобильные комплектующие из Европы, Японии и Южной Кореи.

Фото: Carsweek.ru

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