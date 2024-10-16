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Фредерик Вассёр: Еще впереди весь путь

В последние недели команда Ferrari усердно трудилась, готовясь к предстоящему этапу в Остине после длительного перерыва между гонками. Они надеются сократить отставание от лидеров и показать хорошие результаты на трассе.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
16.10.2024, 17:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

В последние недели команда Ferrari усердно трудилась, готовясь к предстоящему этапу в Остине после длительного перерыва между гонками. Они надеются сократить отставание от лидеров и показать хорошие результаты на трассе.

Фредерик Вассёр, руководитель итальянской команды, поделился мнением о предстоящем Гран При: «Этап в Остине станет началом напряженной концовки сезона: за восемь недель пройдут шесть гонок, разделенных на две серии по три Гран При.

После успешной гонки в Сингапуре мы усердно работали над улучшениями, и скоростные повороты американской трассы станут отличным испытанием для наших обновлений, которые мы внедрили на предыдущих этапах».

«Как всегда, важная роль отводится подготовке к уик-энду с субботним спринтом - после всего лишь одной тренировки команды начнут борьбу в квалификации к спринту.

Шарль Леклер, Карлос Сайнс и вся команда Ferrari настроены на борьбу и готовы извлечь максимум из наших возможностей. Нам нужно продемонстрировать идеальное выступление. Сильнейшие команды очень близки по скорости, и настоящая борьба в чемпионате только начинается».

Источник

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