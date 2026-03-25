Главная Новости Ferrari Фредерик Вассёр: Конкуренция сейчас на чрезвычайно высоком уровне
Новости

Фредерик Вассёр: Конкуренция сейчас на чрезвычайно высоком уровне

Руководитель Ferrari Фредерик Вассёр оценил прогресс команды и поделился ожиданиями от Гран При Японии Формулы-1 на трассе в Сузуке.
Иннокентий Петров
25.03.2026, 12:21·2 мин
Фото: F1news.ru

Руководитель коллектива Ferrari Фредерик Вассёр поделился ожиданиями накануне предстоящего Гран При Японии.

По словам Вассёра, команда отметила положительное развитие по итогам этапа в Китае. Руководитель Ferrari подчеркнул, что коллективу удалось сделать очередной шаг вперёд и подтвердить позитивные тенденции, зафиксированные в Мельбурне, особенно в гоночных условиях.

Тем не менее, Вассёр отметил необходимость дальнейшей работы. «Уровень конкуренции сейчас крайне высок, и каждая мелочь может оказать существенное влияние на итоговый результат», – заметил глава команды.

Он также обратил внимание на особенности трассы в Сузуке, назвав её очень сложной и подчеркнув, что это отличная возможность глубже изучить возможности болида SF-26 и продвинуться вперёд в развитии машины. По мнению Вассёра, коллектив должен максимально сосредоточиться на собственной работе, продолжать совершенствовать автомобиль и добиваться максимальной отдачи от него на протяжении всего гоночного уик-энда.

После гонки в Японии, как отметил руководитель Ferrari, у команды появится месяц для работы на базе. В этот период специалисты смогут тщательно проанализировать информацию, собранную в ходе трёх первых этапов сезона, и наметить дальнейшие шаги для развития.

Источник

Фредерик Вассёр (137)Ferrari (769)

Нравится нашим читателям

Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация