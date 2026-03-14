Фредерик Вассёр: «Мы показали, что прогрессируем»

Руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр подвёл итоги субботней квалификации на китайском этапе, отметив заметные сдвиги в динамике Скудерии. По его словам, несмотря на сохраняющееся преимущество Mercedes по скорости, итальянская команда не останавливается в развитии.

Фредерик Вассёр заявил, что пока непросто определить, за счёт каких именно факторов сокращается отставание от лидеров, ведь это лишь второй гоночный уик-энд сезона. Тем не менее, руководитель Ferrari уверен — направление выбрано верное, поскольку разница во времени между соперниками заметно уменьшается с каждой новой сессией.

Он подчеркнул, что машины Mercedes по-прежнему лидируют на прямых, однако во время спринтерской гонки Ferrari удалось навязать борьбу команде из Брэкли на протяжении нескольких кругов. Вассёр выразил надежду повторить этот успех и в основной гонке, несмотря на возможные риски, связанные с износом шин.

Говоря о стартах, Вассёр отметил, что на данный момент этот элемент стал одной из сильных сторон Ferrari. Однако он предостерёг, что соперники тоже будут совершенствовать свои навыки. По мнению руководителя Скудерии, команда способна продемонстрировать достойный результат и в предстоящей гонке.

Вассёр напомнил, что по итогам первого этапа сезона квалификации не выглядели сильной стороной Ferrari, но уже сейчас заметен прогресс. Так, если в Мельбурне отставание составляло 0,8 секунды, то в Шанхае на квалификации к спринту оно сократилось до шести десятых, а на основной квалификации — до 0,4 секунды.

Руководитель команды убеждён, что стартовые позиции на Гран При Китая подтверждают позитивную тенденцию. При этом он подчеркнул, что впереди ещё предстоит сократить разрыв в четыре десятых секунды.

Также Вассёра попросили прокомментировать напряжённую борьбу между Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером в спринтерской гонке. Он отметил, что подобные ситуации неизбежны, когда два гонщика стартуют рядом, и команде приходится с этим справляться. Однако, по его словам, именно такие моменты являются для команды желанными, ведь соперничество между пилотами способствует прогрессу.