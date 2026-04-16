Форнароли: Сейчас для итальянского автоспорта «наступило прекрасное время»

Леонардо Форнароли стал чемпионом Формулы 3 в 2024 году и уже в прошлом сезоне с первой попытки завоевал титул в Формуле 2. В текущем сезоне он входит в состав резервных пилотов команды McLaren.

Недавно Форнароли провёл несколько дней на автодроме в Барселоне, впервые опробовав болид MCL60 в рамках программы тестирования автомобилей прошлых лет (TCP). Перед этим спортсмен прошёл серьезную подготовку на симуляторе и тесно взаимодействовал с инженерами McLaren на базе команды в Уокинге.

Леонардо рассказал пресс-службе McLaren, что его отец всегда был большим поклонником автоспорта и MotoGP. «Мой отец – страстный болельщик, и он увлекается не только Формулой 1, но и MotoGP. Он когда-то занимался мотокроссом, потом перешёл в автогонки, но всегда был поклонником таланта Валентино Росси, и у нас дома много всяких сувениров, с ним связанных – это и миниатюрные копии его шлемов, и модели его мотоциклов», – отметил Форнароли.

Леонардо также поделился, что на протяжении детства с интересом следил за выступлениями Росси. В прошлом году ему удалось лично познакомиться с кумиром, и этот момент стал для него одним из самых памятных.

Форнароли, наряду с Кими Антонелли, считается одним из самых перспективных молодых итальянских автогонщиков. В этот список также входит Маттео де Пало, прошлогодний вице-чемпион европейской Формулы Regional и участник молодежной программы McLaren.

«Для итальянского автоспорта настал прекрасный период – у нас появилось немало молодых гонщиков», – говорит Форнароли. Он подчеркнул, что с Кими Антонелли их связывает давняя дружба: «Мы с Кими дружим с детства, ведь мой отец выступал за команду его отца. У нас много общих воспоминаний, ведь мы часто вместе бывали на одних и тех же трассах. Я желаю ему всего наилучшего и в этом году, и в будущем. Я уверен, его карьера в Формуле 1 может сложиться невероятно здорово. Надеюсь, мне удастся составить ему компанию на стартовом поле.»

По словам гонщика, многие виды спорта не вызывали у него большого интереса, но именно картинг сразу увлёк его. «Я пробовал заниматься разными видами спорта, но без особого интереса, а когда впервые сел за руль карта, то сразу почувствовал себя свободным и счастливым, после чего тут же спросил отца, а когда мы снова отправимся на картодром?..»

В конце прошлого года, когда титул Форнароли в Формуле 2 был уже практически обеспечен, стартовали переговоры с McLaren. Леонардо подчеркнул, что для него было честью получить предложение от команды, которая два года подряд выигрывала Кубок конструкторов, а её пилот стал чемпионом в 2025 году. Он отметил профессионализм коллектива и подчеркнул, что McLaren предоставляет широкие возможности для развития молодых гонщиков.

Габриэль Бортолето, ныне выступающий за Audi F1, также прошёл программу подготовки McLaren и хорошо знаком Форнароли ещё по Формуле 3. Леонардо обратился за советом к другу перед подписанием контракта с McLaren, и Бортолето поддержал его выбор.

Теперь Форнароли осуществил свою детскую мечту и работает в Формуле 1. Он отмечает, что с началом сотрудничества с McLaren у него появилось множество новых возможностей. Помимо работы на симуляторе и участия в тестах TCP, он посещает этапы чемпионата вместе с командой, осваивает рабочие процессы и учится у опытных специалистов Формулы 1.

«Я не только провожу многое времени, занимаясь на симуляторе, не только участвую в тестах TCP, но и посещаю гонки вместе с McLaren, привыкаю к рабочей атмосфере команды, стараюсь как можно больше усвоить. Изучаю, как команда строит свою работу, как должен с ней взаимодействовать гонщик, как нужно готовиться. Мне очень нравится сотрудничать с людьми, у которых такой большой опыт в Формуле 1, и я знаю, что смогу многому у них научиться», – заключил Форнароли.