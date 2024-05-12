Джейк Деннис стартует в гонке Формулы E с поула в воскресенье

Джейк Деннис, гонщик Andretti и действующий чемпион мира, сегодня показал прекрасный результат в квалификации Берлинского этапа и выйдет на стартовую позицию первым.

Вчера у гонщика не сложилось: его машина не была достаточно быстрой, и он даже не смог финишировать, не попав в число классифицированных участников. Однако сегодня всё изменилось в лучшую сторону. Деннис сначала прошёл в финал квалификации, а затем показал лучшее время, опередив на 0,231 секунды Ника Кэссиди из Jaguar, победителя вчерашней гонки.

Стало интересно, что в полуфинале Кэссиди обошел своего напарника Митча Эванса, в то время как Деннис показал себя сильнее Нормана Нато, который также выступает за Andretti в этом сезоне. Этот поул стал первым для Джейка в этом сезоне, и уже принёс ему три бонусных балла, укрепив его позицию на четвёртом месте в общем зачёте электрической серии.

На стартовой решётке вторым рядом выйдут Нато и Эванс, а третьим – Стоффель Вандорн на машине DS Penske и Макс Гюнтер на Maserati.

Жан-Эрик Вернь, который в субботу финишировал вторым, сегодня показал только девятое время в квалификации. Стоит отметить, что именно с этой позиции вчера стартовал Кэссиди, который в итоге одержал победу в первой гонке уик-энда.