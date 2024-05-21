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"Сэм Бёрд вернётся за руль McLaren на гонке в Шанхае"

Важные новости из мира автоспорта: Сэм Бёрд успешно восстановился после травмы левой руки, полученной в результате инцидента на тренировке в Монако в конце апреля.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
21.05.2024, 14:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

Важные новости из мира автоспорта: Сэм Бёрд успешно восстановился после травмы левой руки, полученной в результате инцидента на тренировке в Монако в конце апреля. В этот уик-энд он вернется за руль гоночного электромобиля McLaren на сдвоенном этапе Формулы E в Шанхае.

На протяжении трех предыдущих гонок пилота заменял резервист команды Тейлор Барнард, который, став самым молодым участником электрической серии, дважды смог заработать очки, продемонстрировав отличные результаты. Тем не менее, Сэм Бёрд быстро восстанавливается после операции и готов к возвращению на трассу в Шанхае.

Сэм Бёрд поделился своими мыслями: «Я очень рад возможности выйти на старт в Шанхае. В результате травмы руки в Монако мне пришлось пропустить три предыдущих гонки, но я с нетерпением жду возвращения за руль машины №8 команды McLaren. Рука уже в порядке, и я готов бороться за победу». На данный момент 37-летний британский пилот занимает 10-е место в общем зачете чемпионата мира по гонкам на электромобилях перед китайским этапом гонки.

Источник

Формула Е (12)Сэм Бёрд (2)

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