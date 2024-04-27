Тейлор Барнард сменил Сэма Бёрда в команде McLaren: "Это огромная честь для меня"

Бёрд допустил ошибку в повороте Sainte Devote, что привело к вылету его машины в зону безопасности и жёсткому удару о барьеры. По информации McLaren, на записях бортовой камеры было видно, как ломается подвеска, но позже выяснилось, что гонщик также получил травму руки в результате происшествия.

Сэма был доставлен в больницу для прохождения дополнительных обследований, в то время как команда объявила, что его заменит 19-летний Тейлор Барнард, выступающий также в Формуле 2, но пока не имеющий значительных результатов.

Это будет дебют Барнарда в электрической серии, хотя он уже имеет опыт управления болидами McLaren: в прошлом году он принимал участие в предсезонных испытаниях в Валенсии и несколько недель назад тренировался с новичками в Мизано.

По итогам второй тренировки Тейлор занял последнюю, 22-ю строчку, в то время как его опытный партнёр Джейк Хьюз продемонстрировал 14-й результат. Представляется, что команда с целью избежать рисков на сложной городской трассе дала Барнарду указание не идти на повышенные обороты до начала квалификации.