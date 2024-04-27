Электрификация в действии: Jaguar дважды побеждает в Монако

Паскаль Верляйн и Стоффель Вандорн сохранили свои позиции лидеров после старта, но Митч Эванс опередил Ника Кэссиди и поднялся на третью строчку.

Верляйн первым из лидеров воспользовался режимом повышенной мощности, что привело к его откату на 5-е место. Это решение оказалось не самым удачным на старте гонки в Монако.

На пятом круге на трассе появились жёлтые флаги из-за нескольких происшествий. Электромобиль безопасности выехал на трассу после аварии пилота Mahindra Racing, Эдоардо Мортары, уткнувшегося в барьеры в районе плавательного бассейна.

Гонщик McLaren, Джейк Хьюз, пришлось вернуться в боксы на замену носового обтекателя, поврежденного в инциденте, а также произошли контакты между Porsche и Envision в шпильке Loews.

Следует отметить, что Себастьен Буэми на какое-то время остановился после контакта в шпильке Loews, из-за повреждения переднего крыла, но решил остаться на трассе.

На рестарте Митч Эванс атаковал Стоффеля Вандорна, но не смог опередить его до того момента, как бельгиец воспользовался режимом повышенной мощности. Таким образом, лидерство перешло к Эвансу и Кэссиди.

Ник Кэссиди специально притормозил пелотон, чтобы Митч Эванс мог задействовать режим повышенной мощности без потери позиции. Эванс уверенно лидировал к 12-му кругу, имея преимущество около 4 секунд над ближайшим преследователем.

В конце гонки Митч Эванс и Ник Кэссиди из Jaguar финишировали на первом и втором местах соответственно, благодаря хорошей командной работе. Это позволило Эвансу одержать свою первую победу в Монако.

Третье место занял Стоффель Вандорн, для которого это первый подиум в сезоне. Таким образом, гонка в Монако принесла много радости и эмоций участникам и болельщикам.

Следующие две гонки сезона пройдут в Берлине через две недели, где участники смогут продолжить борьбу за победу и ценные очки в общем зачёте.