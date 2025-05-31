Инженеры DS Techeetah и Porsche хвалились, что их двигатели обеспечивают победу.

На этом уик-энде китайский трек Shanghai International Circuit принимает два этапа чемпионата мира по гонкам на электромобилях, 10-ю и 11-ю гонки сезона.

Шанхайский трек известен с 2004 года благодаря Гран При Китая, но для гонок Формулы E используется его усеченная версия с 12 поворотами и длиной круга 3051 м.

Электрические машины на стационарной трассе испытывают определенные сложности, однако в календаре гонок на таких треках становится все больше: мексиканский, американский, саудовский и китайский этапы.

Субботнюю квалификацию выиграл Макс Гюнтер, гонщик DS Penske, за ним стартовал молодой британец McLaren Тейлор Барнард.

Паскаль Верляйн и Ник Кэссиди, новозеландский гонщик Jaguar, начали гонку со второго ряда, готовясь усложнить задачу лидерам.

Гонка в Шанхае включала обязательный пит-стоп Pit Boost – нововведение 2025 года, обеспечивающее подзарядку батарей на 10% за 30-секундную остановку в боксах.

Лидер серии Оливер Роулэнд стартовал с 6-й позиции, вице-чемпион Митч Эванс - с последней, после штрафа за агрессивное вождение в Токио.

Первые круги гонки в Шанхае были насыщены изменениями лидерства среди гонщиков, но такова специфика Формулы E.

Обязательные пит-стопы оживили гонку, меняя лидеров на трассе и внося дополнительные тактические переменные.

После пит-стопов лидерами стали Гюнтер, Верляйн, Фряйнс, Роулэнд и Барнард, но использование Attack Mode позволило Барнарду впервые возглавить группу.

Барнард удерживал лидерство, хотя заряд батареи уменьшался, Роулэнд и Гюнтер активно наращивали давление.

Борьба на трассе была напряженной, за пять кругов до финиша Роулэнд и Гюнтер обогнали Барнарда, но все еще были уязвимы перед финишем.

За последние круги Жан-Эрик Вернь, не замеченный ранее, оказался вторым, а на третье место пробился Дэну Тиктум, начавший гонку с последних позиций.

Макс Гюнтер победил на второй гонке уик-энда, за ним финишировал Вернь, Барнард поднялся на третью строчку подиума.

Оливер Роулэнд, хоть и финишировал пятым, остается лидером серии, имея серьезное преимущество перед конкурентами.

Следующая гонка китайского уик-энда Формулы E пройдет завтра утром на треке в Шанхае.