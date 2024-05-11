Формула Е: Мортара заработал первые очки сезона за поул

Один из самых опытных гонщиков Формулы E, Эдоардо Мортара, присоединился к индийской команде Mahindra в начале этого года. Однако команда находится не в лучшей форме, а самому гонщику не везет в этом сезоне. На первых восьми этапах Мортара не удалось заработать ни одного очка, несмотря на то, что он был вице-чемпионом электрической серии в прошлом году.

Сегодня Мортара показал отличные результаты, выиграв квалификацию в Берлине перед первой гонкой двух этапов. За первое место в квалификации гонщику начисляются три призовых балла в Формуле E.

На старте гонщик DS Penske, Стоффель Вандорн, уступил Мортаре 0,267 секунды. За ним на третьем месте оказался Жан-Эрик Вернь, напарник Вандорна. Четвертое место досталось бразильцу Серхио Сетте Камаре от команды ERT, которая редко попадает в число лидеров.

Команда Mahindra также показала себя с хорошей стороны, последний раз они стартовали с поула в прошлом году в Мехико, когда Лукас ди Грасси одержал победу в квалификации.

Лидер личного зачета, Паскаль Верляйн, показал шестое время. Его напарник из команды Porsche, Антониу Феликс да Кошта, финишировал девятым, а Митч Эванс из Jaguar, один из фаворитов сезона, лишь одиннадцатый. Нынешний чемпион мира Джейк Деннис и его напарник Норман Нато из Andretti стартуют даже с последнего ряда.

Нестандартная расстановка сил обещает захватывающую гонку, так как борьба на трассе в Берлине всегда бывает острой и предсказуемой. Однако сегодняшняя гонка обещает быть непредсказуемой и напряженной.