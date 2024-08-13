Нико Мюллер подписал контракт с Andretti в Формуле E

Нико Мюллер, 32-летний пилот из Швейцарии, присоединится к команде Andretti в 11-м сезоне Формулы E, где станет напарником Джейка Денниса, текущего чемпиона мира. Американская гоночная команда объявила о замене Нормана Нато.

«Я рад присоединиться к Andretti Formula E Team. Команда добивалась успехов, особенно в партнерстве с Porsche Motorsport и в период использования машин третьего поколения», - отметил Мюллер.

Пилот завершил прошлый сезон на 12-й строчке личного зачета, продемонстрировав стабильность на последних этапах. В пяти гонках он показал отличные результаты, заработав 52 очка, опережая Лукаса ди Грасси.

Мюллер известен своей универсальностью и успехами в DTM, WEC, европейском туринге и ралли-кроссе. Стартовавший с титула чемпиона, Джейк Деннис с командой Andretti не смог повторить успех предыдущего года. Однако по словам Майкла Андретти, в будущем году команда планирует исправить ситуацию и вернуться к победам.

«С новым сезоном Формулы E у нас высокие ожидания. Уверены, что опыт Нико поможет нам достичь нужных результатов. Мы продолжаем укреплять состав и стремимся к успеху», - подчеркнул Майкл Андретти, исполнительный директор команды Andretti Global.