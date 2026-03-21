Формула E: Ник Кэссиди принес Citroen первую поул-позицию

На автодроме Circuito de Madrid Jarama в Испании впервые состоялась квалификация чемпионата Формулы E, победителем которой стал Ник Кэссиди, представляющий команду Citroen Racing. Эта победа стала не только дебютной для новозеландского пилота на новом для серии треке, но и принесла французской заводской команде первый в истории поул в электрической серии.

В решающем заезде квалификации борьба за первую позицию развернулась между Кэссиди и Ником де Вризом, который выступает за Mahindra. Итоговое время круга Кэссиди составило 1:37,141, что оказалось на 0,266 секунды быстрее результата соперника.

Таким образом, Кэссиди и де Вриз займут места на первом ряду стартовой решётки. Со второго ряда гонку начнут Антониу Феликс да Кошта, защищающий цвета Jaguar, и Норман Нато из Nissan. Третий ряд поделят Эдоардо Мортара, напарник де Вриза, и Паскаль Верляйн из Porsche, который на данный момент лидирует в личном зачёте чемпионата.

Завоевав три очка за поул-позицию, Кэссиди поднялся на третье место в общем рейтинге, опередив Оливера Роулэнда — напарника Нато и действующего чемпиона мира.