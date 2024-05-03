Гонки в Берлине: Барнард выйдет на замену Сэму Бёрду

В команде McLaren, участвующей в чемпионате Формулы E, подтвердили, что резервный пилот Тейлор Барнард заменит гонщика Сэма Бёрда на двух этапах в Берлине, запланированных на 11 и 12 мая.

Неделю назад Бёрд получил травму левой руки во время аварии на первой тренировке в Монако. После успешной хирургической операции его выздоровлением занимается команда McLaren, выражая пожелания скорейшего восстановления. Пока гонщик возвращается к себе, его место занимает 19-летний Барнард.

Об этом сообщил Иан Джеймс, руководитель команды: "Мы рады объявить, что процесс реабилитации Сэма идет успешно. Тейлор, заменивший его в последний момент в Монако, проявил себя отлично, поддержанный эффективной работой команды."

Пока Бёрд восстанавливается, Барнард получает дополнительный шанс наращивать опыт. В McLaren надеются, что Сэм скоро вернется за руль.".

На своей первой гонке на исторической уличной трассе в Монако Тейлор Барнард стартовал из задних рядов, однако сумел финишировать на 14-ой позиции, что несомненно является весьма удачным результатом.

Также стоит отметить, что свой дебют в Формуле E он совершил в возрасте 19 лет и 331 день, что позволяет считать его самым молодым гонщиком в истории этого чемпионата.