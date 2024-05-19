Триумф Хаджара в Имоле: победа в гонке Формулы 2

После финиша субботнего спринта в Формуле 2 стало известно о дисквалификации Тэйлора Барнарда, британского гонщика немецкой команды AIX Racing.

Барнард заменил травмированного Сэма Бёрда в McLaren в Формуле E, но в этот уик-энд ему не повезло: финишировав 8-м, выяснилось, что было нарушение технического регламента.

На машине №25 не был активирован особый режим стартовых настроек, что является нарушением технического регламента Формулы 2.

Таким образом, Барнард лишился призового балла за 8-е место, а Куш Майни, гонщик Invicta Racing, поднялся на 8-е место в официальном протоколе спринта.

В основной гонке уик-энда Барнард стартовал с 12-й позиции, а Габриэль Бортолето начинал с поула, но машина Оливера Бермана, гонщика Prema, стоявшая на втором ряду, была настроена агрессивно.

Берман вышел в лидеры в первые мгновения, обойдя Бортолето, Хаджара и Дюрксена, и лидировал в гонке, но не смог создать заметный отрыв.

Хаджар преследовал Бермана, используя DRS, пока Берман не столкнулся с проблемами на пит-стопе, потеряв много времени и вернувшись на трассу на предпоследней позиции.

На 9-м круге начались пит-стопы, а на 14-м Майни получил 5 секунд штрафа за фальстарт.

На 23-м круге произошел инцидент с Кордилом, и стало известно о штрафе для Майни. Мэлони и Станек боролись за позиции в первой десятке.

На 30-м круге Хуан-Мануэль Корреа отправился в боксы, а Кордил слишком рано тронулся, потеряв колесо.

Хаджар умело оборонялся от Бортолето и финишировал первым, Бортолето занял второе место, а Дюрксен стал третьим.

Антонелли финишировал четвертым, а Колапинто пятым. Мэлони остался лидером молодежной серии, Арон приблизился на 5 очков.

Следующий этап пройдет в Монако через неделю, и Хаджар может надеяться на успех при поддержке болельщиков.