Ford выпустила 25 отзывов за первые 19 недель 2024 года

Похоже, что Ford выпускает отзывы почти каждый день. Недавно стало известно о последнем отзыве 2024 F-150 из-за неправильных крепежных элементов в системе управления, что может привести к отказу рулевого управления. Это затрагивает всего 385 грузовиков, но это уже 25-й отзыв от Ford в 2024 году по данным Департамента транспорта.

Отзыв F-150 был объявлен в прошлую пятницу, к концу 19-й недели 2024 года. Таким образом, Ford в среднем делает более одного отзыва в неделю. Справедливости ради, некоторые из них затрагивают небольшое количество автомобилей. Наименьший отзыв, затрагивающий 9 автомобилей Mavericks, связан с неправильными метками на шинах. Но самый крупный отзыв касается почти 1,9 миллиона автомобилей Explorer из-за отсоединения обшивки A-стойки. Однако только один отзыв рекомендует владельцам припарковать свои автомобили до устранения проблемы - утечка топлива, которая потенциально может затронуть 217 автомобилей Mavericks. Всего за год Ford отозвал почти 3 миллиона автомобилей.

Также, на справедливость к Ford, FCA US - американское подразделение Stellantis - также испытывает напряженный год с отзывами в 2024 году. Компания выпустила 21 отзыв, затронув немного более миллиона автомобилей. На следующих местах в списке идут Hyundai и BMW с 11 отзывами каждый на данный момент за этот год. (Forest River, Inc., с 24 отзывами, производит дома на колесах и подобное.)

Проблемы с качеством продукции преследуют Ford уже некоторое время. Автопроизводитель лидирует по количеству отдельных отзывов с 2021 по 2023 годы, хотя не обязательно по общему числу отзывов. В каждом из этих лет Ford в среднем делал более одного отзыва в неделю, к 2022 году выдав 68 отзывов. В текущем году компания продолжает эту тенденцию, совпадая с этим рекордом около 1,3 отзывов в неделю.

Генеральный директор Ford Джим Фарли по крайней мере осознает проблему. На конференции в прошлом феврале он сказал аналитикам, что "сожалеет" о том, что не занялся проблемами качества раньше.