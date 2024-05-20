Глава Ford признает, что Mustang должен сбросить вес

Со временем некоторые люди набирают лишний вес. Та же история и в автомобильной индустрии, поскольку машины становятся все больше и тяжелее. Строже стали нормы безопасности и желание утрамбовать как можно больше технологий прямо влияют на вес автомобиля. Глава Ford считает, что этому надо положить конец.

В беседе с Autocar генеральный директор Джим Фарли признал, что Мустангу и другим автомобилям с логотипом Blue Oval нужно сбросить вес: "Нам нужно сделать наши машины легче, и это касается и версий Мустанга". Сколько весит этот автомобиль сейчас? Базовая купе EcoBoost весит 3 588 фунтов, а вес GT Convertible с автоматической коробкой передач достигает 4 012 фунтов.

Диету придется провести, не избавляясь от V-8. Большой двигатель не находится под угрозой, так как в Ford провели расчеты и считают, что смогут сохранить 5.0 на долгие годы, несмотря на все более строгие нормы по выбросам.

"Большинство наших снижений норм по выбросам достигаются за счет автопарка, поэтому я считаю, что мы все еще сможем продавать некоторые специальные автомобили, если бизнес с автопарком будет крепким".

Руководство компании из Дирборна отменило возможность появления "Мустанга, который не Мустанг", явно забыв о внедорожнике Mach-E. Говоря о электромобилях, Фарли добавил, что Мустанг без двигателя внутреннего сгорания не появится. Это противоречит старому сообщению Autoline Daily начала 2021 года, в котором говорилось, что Ford прекратит выпуск бензинового Мустанга к концу 2028 года, чтобы освободить место для полностью электрической модели нового поколения.

В том же интервью с Autocar глава Ford выразил свое нежелание относительно запрета Европейского союза на продажу новых автомобилей с вредными выбросами с 2035 года: "Вы уверены, что это все еще произойдет? Я думаю, что мы не знаем". В начале года финансовый директор Porsche Лутц Мешке заявил, что запрет может быть отложен.

Хотя Мустанг на электротяге не входит в планы, Фарли не исключил создание четырехдверного седана с бензиновым двигателем. Дополнительные кузовные стили рассматриваются, но только если эти потенциальные модификации будут иметь "производительность и характер оригинала".

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